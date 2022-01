Es una estrella, una diva del teatro, el cine y la televisión. Es la gran Julie Andrews, una mujer que arrastró casi en la intimidad una vida de terror y miedos mientras hacía sonreír a la gente con su talento para la comedia y el musical. Su carrera está llena de éxitos, pero hay tres películas especialmente importantes: Mary Poppins, Sonrisas y lágrimas y ¿Víctor o Victoria? Con las tres arrasó en todo el mundo y las tres marcaron su vida. Sin embargo, hubo una en concreto que empañó su impecable trayectoria para siempre, La Estrella. ¡Te lo contamos todo!

Siguen las sonrisas, lejos de las lágrimas

¿Quién no recuerda a una sublime Julie Andrew feliz en el campo mientras canta The hills are alive with the sound of music? O, puestos a hacer memoria, ¿cuántas veces no habremos visto la famosa escena de nuestra protagonista en la cama entreteniendo a los niños con el famoso tema My favourite things?

Pues sí, si todo esto ha perdurado en nuestros corazones es porque la actriz no dejó de interpretar grandes éxitos como Sonrisas y lágrimas, en 1965. Esta película musical, ambientada en Austria durante los años 30, se llevó tantos premios que faltan estanterías para colocarlos.

06.26 min En DDC no hemos encontrado mejor manera para celebrar el medio siglo de vida de "Sonrisas y lágrimas" que viajar hasta Nueva York y encontrarnos con el alma del mítico musical, Julie Andrews. La actriz, retirada desde el 98, ha revivido junto a nuestra compañera Virginia García el rodaje que la llevó al estrellato.

Y qué decir de lo espléndida que estuvo Andrew encarnando a Víctor en la versión de 1982 de ¿Víctor o Victoria? Un film que resultó aclamado, premiado y que marcó un avance en la narración de tramas LGTBI por alejarse de las ridiculizaciones al colectivo propias de la época.