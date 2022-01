Los padres de la actriz Julie Andrews se separaron cuando ella era pequeña. De hecho, su apellido lo lleva por su padrastro Ted. En el Reino Unido era considerada una niña prodigio: su voz alcanzaba cinco octavas. Su madre, pianista, y su padrastro, también artista, la apuntaron a clases de canto con siete años y querían que aprendiera solfeo, aunque ella nunca quiso pues no le hizo falta para reproducir las notas por su buen oído.

Julie era una niña prodigio, pero su infancia no era un cuento de hadas. Para Bárbara Andrews, su madre, la hija no era agraciada: decía que tenía las piernas muy arqueadas de montar a caballo, los dientes torcidos y un ojo vago. Sin embargo, a pesar de sus rasgos físicos, su madre proyectaba en ella su propia ambición y acosaba a los agentes para imponerla. La presión porque su hija fuera artista era máxima. Con sus padres formó el Trío Andrews que actuaba en los teatros más humildes.

El humor del padrastro de Julie Andrews variaba según la cantidad de alcohol que ingería. “Él era un hombre muy grande físicamente y a mí siempre me asustó un poco aunque fue siempre muy dulce pero a veces me daba un poco de miedo creo.”, dijo la actriz. Sin embargo, no se atrevió a revelar que temía su ira y todavía más sus intentos de tocamientos que ella rechazaba como podía.

“A veces me daba un poco de miedo“

Su mayor miedo

Desde que el 1 de noviembre de 1948, con 13 años, cantó delante del rey y la reina, la carrera de Julie fue en ascenso. Por lo contrario, la de sus padres fue en declive y el Trío Andrews no resistió. Ted cada vez cantaba menos y bebía más y arrastró a Bárbara al infierno del alcohol. Con 17 años empezó su triunfo en Broadway con la comedia musical 'El novio'. Su madre viajó con ella y se mostraba feliz pero, a la vez, celosa de su éxito.

Su carrera en Estados Unidos continuó con la comedia musical My Fair Lady pero Julie Andrews estaba aterrorizada por la posibilidad de perder la voz debido a las numerosas actuaciones que hacía. Cantaba ocho veces a la semana y una voz soprano seguramente no podría resistir ese ritmo. A base de inyecciones vitamínicas y tratamientos para las cuerdas vocales pudo mantener su voz. No podía fallar porque, tras dos años en Nueva York, el espectáculo se trasladó a Londres y el ritmo de trabajo continuó. Después triunfaría en Hollywood con ‘Mary Poppins’ y ‘Sonrisas y Lágrimas’.

Julie Andrews se hacía tratamientos para las cuerdas vocales durante 'My Fair Lady' RTVE.es

“Es una tragedia no poder cantar con una orquestra“

En 1995, 35 años después de su debut en Broadway, la cantante con 60 años volvió a subirse a los escenarios y recuperó el mismo ritmo de ocho espectáculos por semana con la adaptación teatral de la película Víctor Victoria. Tras 17 meses lo que tanto temía Julie Andrews desde ‘My Fair Lady’ finalmente sucedió: su voz cristalina se quebró. Después de consultar con los médicos, en junio de 1997 decidió operarse pero la intervención de sus cuerdas vocales, en principio inocua, resultó ser desastrosa. Nunca más hemos vuelto a escuchar sus agudos. “Es una tragedia no poder cantar con una orquestra. No ser capaz de expresarme a través del canto, algo que he hecho toda mi vida…”, afirmaba la actriz.