Cinco curiosidades sobre la película 'My Fair Lady'

Esta noche en 'Días de Cine Clásico' podrás ver la comedia musical 'My Fair Lady', dirigida por George Cukor y protagonizada por Audrey Hepburn y Rex Harrison.

El lingüista Henry Higgins conoce a Eliza Doolittle, una vendedora de flores que habla de manera muy vulgar. Por una apuesta con su amigo el coronel Pickering, Higgins tendrá seis meses para enseñar a la florista a hablar inglés correctamente y hacerla pasar por una dama de la alta sociedad.

¡No te pierdas 'My Fair Lady' hoy a las 22h en La 2! Antes te desvelamos algunas de las curiosidades y secretos de esta película.

Julie Andrews era la protagonista del musical en Broadway. Sin embargo, no fue considerada para la adaptación al cine. Hay diferentes teorías sobre esto: no era lo suficiente guapa para Hollywood, ella rechazó el papel o porque como el estudio Warner pagó cinco millones y medio de dólares para hacerse con los derechos del musical , no quería que una actriz de teatro hiciera el film. Aunque Rex Harrison sí repitió como Henry Higgins en el cine... ¿Qué crees qué pasó? Finalmente, fue Audrey Hepburn quien encarnó a Eliza Doolittle.

5. El título "My Fair Lady" no se nombra en la película

El musical se iba a llamar ‘Lady Liza’ pero a Rex Harrison no le hizo gracia que el nombre se basara en la protagonista femenina Eliza Doolittle. El título “My Fair Lady” fue cogido de la canción infantil "London Bridge Is Falling Down" pero ¡que no aparece en el musical y tampoco se cita en la película!