Las pseudoterapias se extienden como falsos remedios para la covid

La salud es una actividad que mueve mucho dinero. Quizá por eso no dejan de aparecer pseudoterapias que prometen curar todo tipo de enfermedades, más o menos graves.

Algunas de estas prácticas semi-esotéricas están basadas en teorías ancestrales, otras en hipótesis novedosas, pero ninguna de ellas cuenta con datos científicos suficientes que avalen sus resultados. A pesar de todo, tienen seguidores fieles que prefieren pensar que sus males tienen remedio fuera de la medicina convencional.

En los últimos meses, distintos juzgados han sentenciado en un sentido u otro sobre este mismo particular, y no existe por el momento unanimidad en una primera instancia judicial.

En el Hospital de la Plana, en Castellón, vivieron una tensa situación cuando la familia de un paciente ingresado en la UCI por Covid, solicitó ante los tribunales que le facilitasen un tratamiento alternativo con ozono. Cabe decir que el ozono no es un método que haya sido probado mediante ningún estudio científico ni que esté aceptado oficialmente como tratamiento. Aun así, el Hospital tuvo que acatar la sentencia que permitió la entrada en el Hospital de un profesional que administró el ozono.

La medicina convencional , también llamada alopática, apoyada en el método científico, no siempre consigue que curemos nuestras enfermedades. Eso genera dudas sobre su eficacia en parte de la población. Y los falsos terapeutas utilizan esa desconfianza para fomentar la inquina contra la medicina clásica . De este modo, elaboran teorías de la conspiración en torno a los procesos médicos y a los fármacos empleados. Hasta el punto de que han proliferado grupos como los antivacunas o los seguidores de otros métodos de sanación no homologados por la sanidad pública.

Evidentemente, no existen informes científicos que avalen estas afirmaciones, pero la desesperación del enfermo, la angustia ante el crecimiento de la pandemia, y la esperanza inherente al ser humano han llevado a muchos a caer en esta telaraña.

Peligro más allá del placebo

Algunas de estas terapias no científicas pueden llegar a obtener resultados positivos en pacientes con dolencias leves, puesto que muchas veces funcionan como placebo. Por eso pueden llegar a producir cierta sensación de bienestar. A veces, también ha ocurrido alguna mejoría en pacientes con dolencias graves a las que nadie puede dar explicación. Pero en otras ocasiones han llevado a los enfermos a desistir de tratamientos que podrían haberles salvado la vida. O incluso les han causado problemas de salud.

Las piedras se utilizan en algunas de este tipo de terapias alternativas RTVE

Ante enfermedades importantes, entretener a los pacientes con métodos no comprobados científicamente como la homeopatía, o cualquier pseudoterapia, en lugar de tratarlos con aquellos que sí han demostrado su eficacia, puede llegar a perjudicar gravemente la salud del paciente.

Es el caso de una mujer, convencida por su "gurú" o pseudoterapeuta, de no tratar su dolencia cardíaca más que a base de pócimas que él mismo le proporcionaba. Abducida por las ideas de este pseudoterapeuta, la enferma, finalmente falleció. Ahora será la justicia quien deberá determinar la responsabilidad de haberle practicado estos métodos alternativos.

Pseudoterapia en el Festival Magic Barcelona 2021 RTVE

Otro caso es el de la madre de Christian. A ella le recomendaron tomar MMS, pero este producto, a base de lejía diluida en agua, no hizo otra cosa más que causarle dolores de estómago, irritación y vómitos. No experimentó ninguna mejora en sus dolencias, y abandonó el tratamiento. A pesar de que denunciaron a los vendedores de este producto, no consiguieron que la justicia reconociera su responsabilidad.