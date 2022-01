Metrópolis dedica su emisión a revisar la trayectoria de la artista Elena del Rivero (Valencia, 1949), partiendo de su exposición «El archivo del polvo: An Ongoing Project», comisariada por Mateo Feijóo en el Museo Es Baluard de Palma de Mallorca, y que podrá visitarse hasta el 30 de enero de 2022.

El proyecto se abrió al público el 11 de septiembre con motivo del 20 aniversario del ataque a las Torres Gemelas y adquiere, en su desarrollo espacial, una potente fuerza expresiva deudora de la mirada escenográfica de Mateo Feijó.

El conjunto se lee bajo la idea de gran “teatro del mundo” y como dispositivo de reflexión crítica. La apertura contó con “Pre-polvo-post” una acción sónica inmersiva de sesenta jóvenes músicos residentes en la isla, algunos de ellos provenientes de colectivos vulnerables, dirigidos por el músico y percusionista Juanjo Guillem.

Dos líneas de trabajo

A lo largo del programa se analizan las dos líneas de trabajo de la artista: la primera, que comenzó alrededor del 11-S, se detiene en la memoria colectiva y el dolor, y la segunda, se ocupa de nuestros pilares existenciales, tal y como se produce en la serie Letters to the Mother (1990-2022).

Elena del Rivero lleva décadas reflexionando sobre la pérdida después de vivir de cerca los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, donde vio cómo su estudio se destruía.

Limpieza de papeles del 11S en julio de 2002 (Granja de Julie Dermansky, Upstate, Nueva York) tve

Elena del Rivero vive y trabaja en Nueva York, EE.UU., desde 1991. Ha llevado a cabo exposiciones individuales en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid); New Museum (Nueva York), Corcoran Gallery of Art Washington D.C.); International Center of Photography (Nueva York); The Drawing Center (Nueva York); o el Museo Patio Herreriano de Valladolid, entre otras.