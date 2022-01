Ha logrado 11 nominaciones a los premios Grammy y se ha llevado a casa 4 de ellos. No es el que más seguidores tiene en Instagram, ni el más guapo. Pero posee algo mucho más hermoso, una voz prodigiosa que enamora a gente de todo el mundo. Michael Bublé saltó a la fama en 2005 con el álbum “It’s time”, vendiendo más de 8 millones de copias, aunque su consolidación con estrella de la música vendría 6 años más tarde con la publicación de su disco "Christmas". Sus primeros pinitos en el mundo de la música fueron en clubes nocturnos a la edad temprana de 16 años, gracias a su abuelo. Tras sus inicios comenzó a presentarse a concursos de talentos hasta que comenzó a hacer sus apariciones en la pequeña televisión como un invitado asiduo en el programa de Vicki Gabereau en CTV. Gracias a estas apariciones públicas logró un gran empujón en su carrera haciendo subirla como la espuma. "La gente necesita una tienda de campaña bajo la lluvia. Estoy aquí para llevarte unas horas, entretenerte, dejarte escapar, para saber que puede haber esperanza y que el romance sigue vivo y coleando", dice.

Una estrella planetaria

Michael Steven Bublé tiene 46 años. Nació en Canada y tiene ascendencia italiana. Creció escuchando los discos que ponía en casa su abuelo, casi todos de jazz. La pasión musical pasó de generación en generación y Michael se curtió interpretando estilos como el jazz y el swing como acostumbraba a escuchar en casa.El éxito de este barítono es planetario y tiene, como dice, fans muy diferentes. Cuenta con una amplia carrera musical con 11 álbumes, 8 de ellos de estudio (“Michael Bublé”, “It’s Time”, “Call me Irresponsable”, “Crazy Love”, “Christmas”,”To be Loved”, “Nobody but me”, “Love”) y 4 de ellos en directo (“Come Fly with Me”, Caught in the Act, Michael Bublé Meets Madison Square Garden”, “Hollywood the Deluxe EP”). "Me conecto emocionalmente a estas canciones. Quiero decir lo que digo cuando lo digo, y que permite que el público se conecte. Esa es la razón número uno por qué toda la música tiene éxito, porque la gente se sienta algo", ha comentado.

Michael Bublé está casado con la actriz argentina Luisana Lopilato. Se conocieron en 2008 cuando Bublé realizó un concierto en Buenos Aires. Ella era una gran admiradora, tras el show se conocieron y surgió la conexión. Aunque al inicio la distancia y el idioma pusieran trabas, comenzaron su romance como si de una película hollywoodense se tratara. Decidieron contraer matrimonio en 2011, en dos ceremonias. La primera fue en la tierra natal de Luisana y la segunda fue a los tres meses en Canadá.