Si tuviéramos que escoger la banda sonora de las navidades, sin duda sería el álbum 'Christmas' de Michael Bublé, con permiso de Mariah Carey. El éxito de este disco parece eterno y las reproducciones suben como la espuma cuando empiezan las fiestas navideñas. 'Christmas' ha cumplido ya diez años y su compositor no puede estar más emocionado. “Ser como un invitado en las casas de la gente en todo el mundo en un momento lleno de amor y bondad, es increíble. Me encanta todo. Me encanta cómo la gente me asocia con mi época favorita del año. No podría ser mejor", dice.

Nueva versión de "Christmas"

Para celebrar su décimo aniversario 'Christmas' ha vuelto, y esta vez con una versión especial. Un doble cd que contiente siete canciones extras de las cuales dos ellas son inéditas: "The Christmas Sweater" y una nueva versión del villancico "Let it Snow" junto a la BBC Big Band Orchestra. La canción "The Christmas Sweater" no solo la encontraremos en esta reedición puesto que también forma parte de la banda sonora de la película Silent Night.

55.20 min Especial Navidad: All I Want for Christmas is Gen Playz

Los amantes de los grandes clásicos navideños que estén tranquilos, ya que en el disco podrán encontrar sus villancicos favoritos como "Santa Claus Is Coming To Town", "All I want for christmas is you" o "White Christmas", entre otros. Esta edición Deluxe viene acompañada con otra sorpresa para los fans de Bublé, el estreno de un videoclip para el clásico tema "It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas", que ya cuenta con más de 12 millones de reproducciones.

Hay que destacar que esta ya es la segunda redición del disco, ya que tras la gran acogida que tuvo por parte del público el barítono decidió re-editarlo tan solo un año después de su estreno. Este contaba con cuatro canciones inéditas: "Christmas Song", "Winter Wonderland", "Frosty the Snowman", "Silver Bells". Con la resaca emocional de esta nueva reedición de Christmas, el cantante canadiense ha anunciado sus nuevos proyectos. El 14 de enero sacará nuevo álbum al cual le acompañará una gira en verano llamada “An evening with Michael Bublé”. Una gira que comenzará el 27 de abril en Estados Unidos y contará con varias performances en Latinoamérica. Michael Bublé sí que cruzará el charco, pero no para venir a España, de momento el cantante tiene cerrados varios conciertos en Reino Unido.