Todo empezó hace ya muchos años, en esa galaxia lejana, muy lejana, que siempre ha sido, no siempre por voluntad propia, Días De Cine. En su día hubo que pensar en hacer un programa posible, y resultón, para cerrar el año. Pero no tanto para cerrar el año, que también, sino para que la gente del programa pudiera cogerse las vacaciones que les quedaban del año.

Así de prosaico empezó todo. Pero el caso es que esos programas con el resulmen de lo mejor del año funcionaban muy buen. Funcionaron y funcionan. Y llegó un momento, hace ya nueve años, en que me dio una epifanía y pensé: ¿Y si hacemos unos premios Días de Cine con el resultado de muestras votaciones?

Llevaba barruntándolo un tiempo, cierto, y fue comentarlo y nadie en la redacción dijo ¿Pero qué dices? Y si es cierto que tanto Enrique Ballesteros entonces en la producción del programa, como Anabel Mateos, que entonces llevaba la prensa y RRPP de Cineteca dijeron: lo hacemos. Y así fue, prácticamente improvisado en apenas 5 días.

Fue tan excitante que se me olvidó un pequeño detalle: comentarlo a mis jefes de la 2, que se enteraron por la nota de prensa de Cineteca anunciando la primera edición de los Premios Días de Cine. Mea culpa. Me gané una regañina. Pero creo que no debió ser para tanto, porque al día siguiente me dijeron: "para el año que viene hay que hacerlo mejor". Y así nacieron los premios Días de Cine. Detalles por aquí detalles por allá. Hasta hoy.

Y ahora voy a lo que voy, a lo mejor del 2021 Lo normal hubiera sido que este programa especial con lo mejor del año para Días de Cine hubiera salido en emisión en el ultimo programa del año, pero sucedió que en principio no iba a poder tener el programa más que media hora de emisión, de modo que "no cabía" lo mejor del año y los estrenos. Finalmente el programa último de 2021 duró una hora, pero todo estaba ya planificado para que el programa con "lo mejor de 2021" fuera el 7 de enero. Es tradicional, y casi casi sagrado, no desvelar esos resultados de las votaciones del programa hasta que se emita el programa, y de ese modo los resultados se hagan oficiales. De modo que lo mejor del cine nacional e internacional para la redacción de Días de Cine no se sabrá hasta que no se vea el programa el 7 de enero. Todos en la redacción votamos, por lo tanto creo que sí puedo decir lo que para mí ha sido lo mejor de este 2021. A veces lo que votas es lo que sale en la suma de votaciones. Y a veces no. Aqui voy a comentar lo que para mí ha sido lo mejor del año 2021.

Mejores película internacionales Fue a comienzo del año cuando vi Nomadland y pensé: está va a ser, seguro, la mejor película del año. Maravillosa Chloe Zao y su historia de perdedores con Frances McDormand protagonizando y produciendo. Normalmente no me equivoco en mis predicciones. Pido perdón por la petulancia, pero pasaron unas semanas y tuve que cambiar de opinión. Vi Otra ronda la película que ganó el Oscar a mejor película de habla no inglesa y me gustó, pero así, sin más. Directo | Así te hemos contado la 93 edición de los Oscar: 'Nomadland', mejor película ÁLVARO CABALLERO Eso de que para ahogar tus penas de occidental aburrido te emborraches me pareció un poco frívolo, sobre todo si la película la ve alguien que no pertenece a este mundo privilegiado occidental que es el nuestro. Y de repente vi, justo después, Quo Vadís, Aída?. Y entonces si, me dije: está SI va a ser, para mí, la película del año. Y para mí lo ha sido. Hay que recordar que Quo Vadís, Aída? Era igualmente candidata al Óscar a mejor película en habla no inglesa y no lo ganó. 05.11 min 'Quo vadis Aida' Jasmila Žbanić cuenta una historia durísima sin mostrar ningún horror, todo a través de la mirada desesperada de su protagonista, Aída, traductora para la ONU, madre y esposa, fabulosa Jasna Đuričić, para mí igualmente la mejor actriz del año. No voy a entrar mucho en detalles, pero solo diré que desde que vi ambas películas Otra ronda y Quo Vadís, Aida? no puedo dejar de pensar que esos aburridos protagonistas de la película de Thomas Vinterberg son, fuero, cuando eran jóvenes, esos cascos azules de la ONU que miraron para otro lado en la matanza de Srebrenica. Es la diferencia entre no tener problemas, e inventarselos, y tenerlos de verdad. Muy occidental. Voy a reivindicar en internacional películas que me han gustado mucho este año también: Queridos camaradas de Andréi Konchalovski, un retrato del estalinismo de la Unión Soviética para despertar a quienes aún piensan que papá Stalin fue poco menos que un santo varón, y In the heighs, ese musical étnico que no le debe nada a ninguna película anterior, como es el caso de West Side Story. In the heighs es deslumbrante, brillante, apabullante y algo larga, quizás, pero con algunos números musicales ya antológicos. - Nomadland - Otra ronda - Quo vadís, Aída? - Queridos camaradas - In the heighs