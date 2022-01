“Es increíble porque por primera vez he conocido a alguien que le gusta Bertín Osborne tanto como a mí”. Así de feliz se mostró Ariel, aspirante de MasterChef Junior 9, después de descubrir que Josie también era fan del artista. Y es que entre los dos tuvieron un debate alrededor de la música de Bertín. El diseñador aseguró que Bertín Osborne “ha pasado por muchas fases, porque es un hombre del Renacimiento”.

Por su parte, Ariel aseguró que la música de Bertín le “súper mega hiper encanta” y que se sabe todas las canciones. Incluso, delante de Samantha Vallejo-Nágera, Josie y Ariel se atrevieron con un dueto cantando el tema "Como un vagabundo" y su famosa estrofa: “Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Hasta la vista”. La alegría de Ariel era difícil de contener.

Pero además de cantar a dúo, Josie le contó una anécdota a Ariel sobre Bertín: “¿Tu sabías que en las camisas se bordaba las letras NO, de Norberto?”, aseguró el diseñador. La aspirante a minichef rebosaba felicidad: “Es muy chuli esa idea. Yo también quiero bordar mis iniciales en mi ropa”.

Una clase de Historia en toda regla

Tras intercambiar opiniones sobre gustos musicales, Josie y Ariel debatieron sobre Historia. Con el castillo de chocolate de MasterChef de fonso, Ariel le confesó a nuestro invitado que le sugería a caballeros y princesas medievales. Pero Josie veía otra cosa: “A mi me sugiere más a Andy Warhol, la verdad”.

Entrados en materia, Josie le preguntó a Ariel que quién era su personaje favorito de la Historia. Ella no dudó, lo tenía claro: “Luis XIV. Tenía mucho estilo, le gustaba el teatro como a mí y trasladó su corte a Versalles. Me encanta Versalles”. Josie con cara de sorprendido no pudo más que soltar una risa de admiración y confesar que “me parece lo máximo que te guste Luis XIV”.

Si algo quedó claro después de la nueva visita de Josie a MasterChef Junior 9 es que Ariel y él conectaron, tanto en gustos musicales como en su afición por la Historia: “Hablar con Josie es un placer”, sentenció Ariel.