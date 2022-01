La nota de amor de Olivia a Pablo en MasterChef Junior 9

“Esta es la típica escena del colegio en la que de repente se te cae la notita y hay cosas importantes”, dijo Jordi Cruz al ver que Pablo tenía un papelito de parte de Olivia. Pablo nervioso no paraba de mirar a la galería ya que no sabía que podía poner en esa carta y tenía miedo de abrirla. “Te quedas porque te quiero. Para mi Pablete de Olivia”, el mensaje de Olivia era muy claro. Había visto a su compañero pasarlo mal durante la valoración de su plato y quería mandarle un precioso mensaje de cariño. “Es que es mi mejor amigo y le quiero mucho”, le decía Olivia a Pepe. Los jueces no paraban de destacar la suerte que tenía le aspirante de tener una amistad tan bonita en las cocinas de MasterChef Junior 9. Y es que uno de los grandes regalos que reciben los pequeños chefs en esta experiencia culinaria es todos los grandes amigos que se llevan a casa para siempre.

Pablo y Olivia han bailado juntos mucho tras las cámaras. Ambos se aprendían sus canciones y bailes favoritos para luego enseñárselas a sus compañeros. Han compartido risas, inseguridades, se han apoyado, se han dado mucho cariño y se aprecian enormemente. Por esta razón, Olivia no quería ver mal a Pablo en las cocinas y estaba dispuesta a ayudarle de la única forma que podía. Pero claro, no solo quería animarle en voz alta desde la galería sino que quería mandarle este mensaje íntimo tan especial para que supiera que solo era para él. “La estampita de María Auxiliadora sí me habría hecho falta porque se me ha olvidado hoy y ya me ha salido todo mal”, decía Pablo. Lo más importante de todo esto es que Pablo acabó con una enorme sonrisa en la valoración de los jueces y todo se le hizo mucho más fácil.

A Pablo le encanta cocinar desde el año pasado ya que con el confinamiento no ha parado de hacer súper creaciones. Su plato estrella es la tarta de tres chocolates que lleva practicando desde muy pequeño y lo que menos le gusta son los plátanos. Es muy familiar y le encanta la música de Lola Índigo o Manuel Carrasco. Pablo nos ha regalado momentos increíbles en las cocinas de MasterChef Junior 9 y su arte ya forma parte de la historia del programa. ¡Olé!