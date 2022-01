Restauradors i comerciants es resignen davant les restriccions

Tornen les restriccions a Catalunya a les portes de Nadal. Les primeres hores d'aplicació del toc de queda d'1 a 6 de la matinada ha deixat els carrers buits als 127 municipis de més de 10.000 habitants amb una alta incidència, però sense incidents destacables.

L'oci nocturn s'ha vist obligat a tancar novament almenys durant els pròxims 15 dies. La restauració repeteix la resignació per la limitació dels aforaments als interiors en una de les èpoques de l'any amb més activitat. La situació ha obligat moltes famílies a canviar de plans a darrera hora.

Primera nit de confinament sense incidents Aquest divendres ha arrencat amb la imatge dels carrers buits i les discoteques tancades. Els Mossos asseguren que durant aquesta primera nit d'aplicació del toc de queda no hi ha hagut incidents destacables.







De moment, tampoc s'han tramitat denúncies per l'incompliment de la mesura i els agents s'han limitat a informar i explicar les mesures de restricció vigents. Uns 200 mossos d'esquadra participen del dispositiu especial habilitat. Un cotxe de la Guàrdia Urbana de Barcelona circula pel passeig del Born una mica abans de la una de la matinada ACN A Barcelona, quan faltava una mitja hora per la una de la matinada, patrulles de la Guàrdia Urbana de Barcelona han començat a informar els grups de vianants o persones que estaven allargant la nit al passeig del Born que quedaria restringida la mobilitat. En aquest punt de la ciutat, la presència policial també s'ha fet notar amb la circulació de vehicles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra. Des del Sindicat Autònom de Policia, mentrestant, no amaguen la seva preocupació davant la possible repetició d'incidents violents ja viscuts mesos enrere. I preocupa especialment el context de crisi d'autoritat que s'ha viscut en els darrers temps. Els 200 efectius addicionals de mossos que des d'aquesta matinada treballen per garantir el compliment de la mesura, són, a criteri dels sindicats, insuficients. 01.34 min Els sindicats dels Mossos preocupats per si es repeteixen els incidents | Sergi Bassolas

Cop molt dur per la restauració Després de les sis de la matinada s'ha anat reprenent l'activitat. A la vigília de Nadal, a les portes dels comerços, on s’aplica el 70% d’aforament, es reprodueixen les cues a l’entrada, tot i la pluja. Els restaurants, indignats, creuen que la reducció a la meitat de les taules dins dels locals és molt dura, especialment pels que no tenen terrassa. Les noves restriccions indignen el sector de la cultura i l'oci nocturn Alguns restauradors creuen que les noves limitacions serà un cop molt dur, “ens estan matant” indiquen, fins i tot. Altres no entenen per què Catalunya és l'única CCAA on es torna a castigar la restauració i adverteixen que hi haurà qui decideixi agafar un AVE per marxar a Madrid a celebrar Nadal. 00.52 min Comerciants i restauradors resignats amb les noves mesures | Lourdes Gata

Poc convenciment amb l'obligació de les mascaretes Des d'aquest divendres també és obligatori l'ús de les mascaretes a l'exterior, tret dels casos en què es practiqui esport o a espais naturals. Durant les primeres hores d'aplicació molts es resistien a recuperar l'hàbit de posar-se-la per protegir-se de la covid. 01.18 min Resistència a l'ús obligatori de la mascareta a l'exterior | Maite Boada Alguns es mostren contraris a l'obligació si hi ha una distància de seguretat adequada i altres ho consideren una mesura més estètica que efectiva. Mentrestant, alguns dels vianants que sí que la portaven reconeixen que no se l'han arribat a treure mai per precaució.







