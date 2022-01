Torna l'obligació de les mascaretes als exteriors

Les mascaretes tornen a ser obligatòries als exteriors. Així ho ha acordat el Consell de Ministres Extraordianari convocat per aquest mateix dijous després que la mesura es comuniqués durant la conferència de presidents autonòmics que se celebra en format telemàtic per analitzar les mesures per frenar la sisena onada. Recordem que la mascareta va deixar de ser obligatòria el 26 de juny i ara segons ha explicat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, serà una "mesura temporal" que s'allargarà el temps imprescindible per frenar la sisena onada.

Alguns presidents, entre ells el mateix lehendakari, Iñigo Urkullu, i els de València i Andalusia ja havien demanat prèviament a la reunió aquesta mateixa mesura. El president basc també s'ha sumat a la petició de Catalunya sobre la necessitat de canvis legals perquè les CCAA tinguin garanties jurídiques per aplicar restriccions. El president català, Pere Aragonès, ha explicitat la necessitat que les mesures adoptades pel Govern s'estenguin a la resta de l'Estat.

"�� Carolina Darias assegura que l'obligació de la mascareta als exteriors és una "mesura temporal durant el temps imprescindible"



Acceleració del procés de vacunació Així mateix, el Consell de Ministres ha aprovat la intensificació i acceleració del procés de vacunació i ha posat damunt de la taula els següents objectius: que el 80% de la població entre 60 i 69 anys estigui vacunada amb la tercera dosi abans que finalitzi l'any; que el 80% d'entre 50 i 59 anys ho estigui en la setmana del 24 de gener, i que el 80% d'entre 40 i 49 anys tingui la dosi de reforç en la primera setmana de març. El president del Govern, Pedro Sánchez, amb el presidente del Senado, Ander Gil arribant a la confèrència de presidents EFE A més que el 70% dels nens entre 5 i 11 anys compti amb la primera dosi pediàtrica en la setmana del 7 de febrer i que el 70% tingui la segona dosi pediàtrica en la setmana del 19 d'abril. “�� Carolina Darias garanteix que hi ha prou vacunes per facilitar la tercera dosi als majors de 40 anys abans de març | @RTVECatalunya



Reforç del personal sanitari A això s'ha sumat l'anunci de la contractació de personal sanitari jubilat i prejubilat i habilitació per a la contractació de professionals amb títol d'especialista obtingut en estats no membre de la UE. Una altra decisió és un Pla d'acció en Atenció Primària i comunitària que inclourà augmentar el nombre de professionals sanitaris disponibles i millorar les seves condicions laborals, reduint la temporalitat per sota del 8%.