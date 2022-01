El president de la Generalitat, Pere Aragonès, demanarà al Govern en la Conferència de Presidents autonòmics d'aquest dimecres estendre a la resta d'Espanya les restriccions que ha aprovat el Govern català per a Catalunya.

En una compareixença aquest dimarts, Aragonès ha afirmat que la lluita contra la pandèmia no és només competència de la Generalitat i que el Govern ha d'implicar-se: "És necessari que els altres territoris adoptin mesures".

El president català reconeix que són dures però alhora imprescindibles per fer front a l'avenç imparable de la variant òmicron.

També ha dit que en la Conferència de Presidents reclamarà un fons Covid per a fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia, i ajudes per a les famílies que tenen un menor confinat per un contacte estret de coronavirus.