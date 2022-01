Eurovisión Junior 2021 - Primer Ensayo de Levi en París

Color, energía y mucha diversión. Estas son las claves de la puesta en escena de "Reír", con la que Levi Díaz montará una gran fiesta sobre el escenario de Eurovisión Junior 2021. La escenografía, diseñada y dirigida por Marie-Sophie Kreissl, refuerza el mensaje positivo y de esperanza de la canción compuesta por David Roma. El represente de España, acompañado por sus cuatro bailarines, invitará a toda la audiencia a unirse a su "revolución" para cambiar el mundo a través del arte y la música.

La actuación es una curva de energía que va in crescendo. Comienza con Levi presentándonos su idea de su nuevo mundo, mientras que los bailarines transmiten el ritmo con sus movimientos. "Yo me encuentro a mí misma sonriendo durante toda la actuación. Y ese es el objetivo. Conseguir de todo el mundo, no importa si estás triste, enfadado,…, la mayor sonrisa al final de la actuació y ser parte de esta gran fiesta juntos", explica la directora creativa.

Las claves de la puesta en escena son: una fiesta urbana llena de color, energía y diversión Junior Eurovision TV

Una escenografía desenfada, espontánea y con estética urbana que llevan al espectador a un ambiente festivo y veraniego. Los visuales del muro LED muestran una ciudad cosmopolita llena de neones, cuyo brillo se ve potenciado con una explosión de colores y el juego lumínico del arena. En el suelo también hay unas pantallas LED en la que podemos ver dibujos y juegos infantiles. “Intenté hacerlo lo más colorido posible utilizando las pantallas LED de fondo y del suelo. También hay un juego con las luces negras para resaltar los neones y baquetas fluorescentes”.

Además, hay una serie de elementos físicos en el escenario que aportan ese look urban a la escena, como un tren coloreado con grafitis -que el cantante y bailarines integran en la coreografía- y unos bidones, que Lucía, Violeta, Sergio y Juandi utilizan a modo de tambor con baquetas de colores y que sirve para enfatizar los sonidos de percusión de la canción (especialmente los de la segunda estrofa).

Marie Sofie Kreissl es la directora creativa de la propuesta española

En cuanto a la parte más técnica, Marie-Shopie detalla que ha contado con nueve cámaras para la realización de la actuación, entre ellas una steadycam, una grúa y varias cámaras robotizadas que recorren el foso del arena sobre raíles. "Mis planos favoritos son los que recoge la steady porque el contra plano nos permitirá ver cómo la audiencia vibra, se divierte y forma parte de la actuación. Los planos generales recogidos con la cabeza caliente donde vemos el montaje completo también son increíbles", añade.

Sin embargo, de cara al segundo ensayo, que se celebrará el jueves a las 14:30 horas, Marie-Sophie dice que corregirá la realización y hará cambios en el número de planos, que ahora son unos 60. El segundo ensayo servirá también para ajustar la voz, la coreografía y el vestuario, que aún no está definido.

El equipo español actuará en el puesto 16 en al final de la XIX edición del certamen juvenil, que podrá seguirse el domingo, 19 de diciembre a partir de las 16:00 horas (CET) en La 1 de TVE y RTVE Play.

La fuerza y la energía de todo equipo La directora artística reconoce que ha trabajado conjuntamente los distintos aspectos de la actuación para conseguir la actitud necesaria: coreografía, técnica vocal e interpretación. Para ello ha colaborado muy de cerca con la coreógrafa Vicky Gómez y la vocal coach Natalia Calderón. Eurovisión Junior 2021 - Primer Ensayo de Levi en París Eurovisión Junior 2021 - Primer Ensayo de Levi en París junioreurovision.tv “Las tres teníamos la misma idea y concepto, incluso antes de conocernos. Hemos hecho que Levi interiorizase la canción haciendo que volcase sus emociones. Que se olvide la letra y pensase de qué trata realmente, qué siente al cantarla y qué quiere transmitir a la audiencia”, subraya Kreissl, y añade: “Al final del día, durante los ensayos, hubo momentos en el que nos olvidábamos de cantar, la letra, la coreografía… y nos poníamos a bailar libremente. No ayudaba a liberar el estrés”. Apunta que “ha sido un sueño” formar parte de la delegación española, no solo por el trato, sino por la profesionalidad que ha descubierto al ver ensayar a los niños día tras día, durante varias horas. El escenario de Eurovisión Junior 2021 recreará París, sede del festival “Ha formado un gran grupo. Es una delicia verlos trabajar juntos. Se divierten dentro y fuera del escenario, y esa conexión, energía positiva y diversión se transmite a la audiencia. Así que, trabajo conseguido”, apostilla la creativa.

Levi actuará 16ª: "La posición que quieres" Levi Díaz actuará en la posición 16. El representante de España cantará "Reír" justo después de Países Bajos y antes de Serbia, dos temas muy diferentes al compuesto por David Roma que hará que destaque en esta segunda parte de la final. "Estamos súper contentos. Queríamos un puesto de los últimos y nos ha tocado. Vamos a darlo todo", ha dicho Levi al conocer su puesto. “Reacción de Levi tras conocer su posición:

"Estamos súper contentos. Vamos a darlo todo".

������������������������ https://t.co/8h7DzaVS3x pic.twitter.com/23YaqmpvZC“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) December 13, 2021 Durante la Opening ceremony se ha realizado el tradicional sorteo de posiciones de la gran final, que tendrá lugar el 19 de diciembre en la Seine Musicale. El azar ha querido que Enzo, el represente de Francia, interprete su tema "Tic tac" en la posición 13... ¡esperemos que no sea superticioso! La joven alemana Pauline abrirá el concurso con "Imagine us", mientras que las actuaciones las cerrará Simão Oliveira, el abaderado de Portugal con "O Rapaz". El resto de posiciones -incluisa la de España- ha sido decidida por la organización del certamen (France Télèvision y UER) para garantizar que cada actuación destaque y producir un espectáculo televisivo atractivo para la audiencia. Alemania: Pauline – Imagine Us

Georgia : Niko Kajaia – Let’s Count The Smiles

Niko Kajaia – Let’s Count The Smiles Polonia : Sara James – Somebody

Sara James – Somebody Malta : Ike & Kaya – My Home

Ike & Kaya – My Home Italia : Elisabetta Lizza – Specchio

Elisabetta Lizza – Specchio Bulgaria : Denislava & Martin – Voice Of Love

Denislava & Martin – Voice Of Love Rusia : Tanya Mezhentseva – Mon Ami

Tanya Mezhentseva – Mon Ami Irlanda : Maiú Levi Lawlor – Saor

Maiú Levi Lawlor – Saor Armenia : Maléna – Qami Qami

Maléna – Qami Qami Kazajistán : Alinur Khazim & Beknur Zhanibekuly – Ертегі әлемі

Alinur Khazim & Beknur Zhanibekuly – Ертегі әлемі Albania : Anna Gjebrea – Stand By You

Anna Gjebrea – Stand By You Ucrania : Olena Usenko – Vazhil

Olena Usenko – Vazhil Francia: Enzo – Tic Tac

Azerbaiyán : Sona Azizova – One Of Those Days

Sona Azizova – One Of Those Days Países Bajos : Ayana – Mata Sugu Aō Ne

Ayana – Mata Sugu Aō Ne España : Levi Díaz – Reír

Levi Díaz – Reír Serbia : Jovana & Dunja – Oči Deteta

Jovana & Dunja – Oči Deteta Macedonia de Norte : Datje Muzika – Green Forces

Datje Muzika – Green Forces Portugal: Simão Oliveira – O Rapaz