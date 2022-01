Desde su estreno en el año 1993, los dinosaurios de “Parque jurásico” han alimentado los sueños de millones de personas… Y también unas cuantas pesadillas. Pero los dinosaurios de la saga no son totalmente fieles a la realidad. En especial, el velocirraptor.

Pertenecientes al género de los dinosaurios terópodos dromeosáuridos, los velocirraptores vivieron en la etapa final del período Cretácico, hace entre 75 y 70 millones de años. Su presentación en la saga como violentas criaturas del tamaño de una persona adulta los ha convertido en, si no el que más, uno de los dinosaurios más temidos en el imaginario popular, pero en realidad eran mucho más pequeños de lo que refleja la película: apenas medían un metro de altura, un par de metros de largo y tenían un peso de hasta 45 kilogramos. Y eso no es todo: tenían plumas.

Según un estudio publicado en 2007 por la revista Science, estos dinosaurios tenían protuberancias en sus antebrazos para unir los cálamos al hueso, aportando una evidencia de su apariencia plumada. Ocho años después, en 2015, fue hallado en China el dromeosáurido Zhenyuanlong suni, pariente del velocirraptor, que vivió hace 125 millones de años en el Cretácico Medio. La estructura de alas y plumas de este raptor guardaba mayor semejanza con las aves modernas que con un enorme lagarto.

Al igual que otros dromeosáuridos, el velocirraptor tenía una gran garra en su segundo dedo del pie, de un tamaño aproximado de 7 cm. Al caminar y correr, el dinosaurio colocaba su garra hacia arriba para no dañarla, razón por la cual no aparece en sus huellas. Se cree que la usaban como ayuda a la hora de trepar y agarrar a las presas pequeñas, y no para apuñalar a sus víctimas como muestra "Parque Jurásico", ya que cuando más fuerza podía ejercer el animal era con las patas flexionadas, y no dando patadas con su pata estirada.