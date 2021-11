José Sacristán, de un oficio mágico a ser un mago en el cine

Una propuesta “divertida”, “tierna” y “para toda la gente”, así ha definido José Sacristán la película que protagoniza Cuidado con lo que deseas de Fernando Colomo en De pe a pa. Se trata de un abuelo mago, Benigno, que lo siente como un “regalo” y una “delicia” donde “lo hemos pasado muy bien”. Este personaje lo construyeron a partir de las aportaciones del mismo Sacristán. Si él en lo personal es “casi obsesivamente ordenado, ordenado y limpio”, el mago “es todo lo contrario”.

Trabajar con Fernando Colomo “es un lujo” y “es un lujo ser amigo” de él. “Es un grandísimo director y uno de los cronistas de su tiempo más lúcidos y más divertidos e interesantes”. Llevaba sin trabajar con él desde principios de los 80, cuando hizo Estoy en crisis.

El actor de Chichón no acepta cualquier guion, pero una de las razones por las que lo rechaza “automáticamente” es por si tiene que grabar escenas en exteriores por la noche. Reconoce que lleva mal “la mecánica del cine y la televisión, los tiempos muertos, el madrugón, el frío del invierno, el calor del verano”. “No podía” despreciar “una historia como esta, tan divertida con los niños y con los perritos”.

Un oficio mágico

Sigue creyendo en la magia, y también en la de los adultos, el juego es “la razón fundamental” por la que él se dedica al oficio de actor y por eso la reivindica “por encima de todo”. “Un juego del que hay que conocer las reglas, respetarlas y ser muy serio”. En esta película señala que “se defiende” y se alienta” a “retener, reproducir y representar la magia”.

“Antes me hago monja que pierdo el respeto, el cuidado y la atención al crío que fui. Le tengo un cariño y un respeto bárbaro y procuro cada día estar ahí sin el infantilismo. No perder la capacidad de sorpresa, de asombro, de descubrir, de investigar y de jugar. Ha habido que currárselo, pero me acompaña la suerte, el tener una forma de relación con los compañeros, para que Fernando Colomo se acuerde de mí para ofrecerme un trabajo como el de Cuidado con lo que deseas que hace que vuelvas a ser recuperar el crío que fuiste ahí peleando con los niños y con los perritos".