"Muchas veces yo he mandado repetir una toma por el placer de ver a un grupo bailar o cantar. Fascinado, he dicho, 'Bueno, la toma está bien, pero vamos a repetirla para perfeccionarla', y era mentira", reconoce Carlos Saura, gran referente del cine español que protagoniza junto a Antonio Gades el último programa de Un país en danza. Gracias a sus películas podemos disfrutar de la danza española y el flamenco en las grandes pantallas de todo el mundo. Tiene 89 años, pero no ha perdido la pasión que le llevó a acabar en la industria. "Yo deseo continuar haciendo películas", confiesa. De hecho, acaba de presentar su último proyecto, la cinta El rey de todo el mundo, una producción española que retrata el folclor de México.

Primero quiso ser bailarín y lo intentó. "Mejor que te dediques a otra cosa, para esto no vales", le dijo entonces la bailaora 'La Quica'. "Quizás por eso más tarde en venganza he hecho las películas de flamenco. Lo que no podía hacer yo, lo hacían los demás", cuenta Saura.

Carlos Saura en 'Un país en danza'

"Hay una teoría que dice que el musical americano eran planos generales. Yo dije por qué no voy a hacer planos cortos si me da la gana, fraccionar el baile, estudiar lo que hacen con los pies", señala. Toda una revolución que incluso el director de West Side Story, Robert Wise, alabó: "Tú has inventado una nueva forma de hacer baile, sigue por ahí", le dijo entonces.

Entre sus títulos, destaca la triología musical que rodó junto al bailarín Antonio Gades. La primera entrega fue Bodas de sangre, basada en la tragedia homónima de Federico García Lorca. La segunda fue Carmen, una película donde "se improvisó mucho", tal y como reconoce Carlos Saura. "Fue un éxito que nos cogió a todos de sorpresa", un éxito que permitió hacer una tercera entrega, El amor brujo. "No había casi argumento, pero la música era maravillosa", asegura.

Imagen de la película 'Bodas de sangre'

"En la música clásica, en el flamenco, en el cante, soy un aficionado. Lo que pasa es que he tenido muy buenos asesores", reconoce Saura. En el baile, fue Antonio Gades "Ver cómo bailaba, la exigencia que tenía, cómo en cada momento sabía lo que tenía que hacer, esa relación que tenía con los gitanos. No era un gran actor, pero era un enorme bailaor. Nunca he visto una persona con más disciplina. Yo le he visto ensayar durante horas, horas y horas para perfeccionar un paso. Era un hombre que todo lo tenía calculado".