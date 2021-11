Darrera proposta del Govern per evitar l'esmena a la totalitat de la CUP

Aquest divendres han començat les assemblees de la CUP per debatre i votar si s'oposen a la tramitació dels pressupostos de la Generalitat. Les negociacions continuen, i el Govern no posa terminis. En un darrer intent, ha traslladat a la CUP un document amb diverses mesures - algunes incloses en la llei d'acompanyament dels comptes aprovada aquest dijous- però els anticapitalistes continuen mostrant insatisfacció. Davant la possibilitat que no hi hagi acord, el PSC continua allargant la mà.

01.27 min El Govern aparcarà el projecte Hard Rock per evitar l'esmena a la totalitat de la CUP

Aparcar el Hard Rock El Govern vol evitar el rebuig de la CUP als pressupostos, i fa un darrer esforç per seduir-la amb noves propostes. La darrera novetat ha estat el compromís de no invertir en el projecte BCN World (Hard Rock) als comptes de l'any que ve, i no tirar endavant la candidatura pels Jocs d'Hivern fins que no s'hagi realitzat la consulta, prevista pel 2022. A més, el nou document inclou la retirada de la Generalitat de les causes contra manifestants si no se n'acredita l'autoria de les lesions. L'anunci ja ha provocat preocupació en el sector economic del Camp de Tarragona. Temen que la Generalitat pugui descartar la milionaria inversió per establir el complex d'oci i joc a canvi de tenir el vot de la CUP i els Comuns als Pressupostos. 00.54 min Preocupació en el sector econòmic del Camp de Tarragona | Francesc Ferrer

Rebaixar les ràtios a les aules Una altra de les propostes que haurà d'estudiar la CUP és la de reduir les ràtios als cicles infantils i primària de manera progressiva de 25 a 20 alumnes per aula. D'altra banda, es planteja l’esperada modificació dels protocols dels antiavalots dels Mossos, la BRIMO, durant els desnonaments. També en la llei d'acompanyament dels pressupostos aprovada aquest dijous per l’executiu català han inclòs el compromís d'internalitzar el 061. De moment, no es parla del 112. Sí que es mostra d'altres mesures com l'assistència jurídica per a les dones víctimes de violència masclista o l'ajornament a dos anys per pagar l'impost de successions. “�� El Govern presenta el projecte de la llei d'acompanyament dels #Pressupostos2022.



�� Es fixa un full de ruta per internalitzar el personal del 061 | @RTVECatalunya pic.twitter.com/cox7N3EbdG“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 11, 2021