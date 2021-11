Ferran Bel: "És un error que el Govern renunciï al Hard Rock"

El diputat del Partit Demòcrata PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, ha criticat que el Govern català renunciï a projectes com el de Hard Rock a Tarragona o els Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu perquè creen desafecció al territori: "El problema és que es pot percebre com a territorials, que s'accentua la percepció que els de Barcelona van intercanviant-nos com a peons". En una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga ha dit que "la CUP fa el que ha de fer" en la negociació dels pressupostos, però no entén que el govern renunciï a buscar alternatives.

"Esperem acord amb els pressupostos" Ferran Bel ha valorat positivament la negociació dels pressupostos amb el PSOE i rebutja l'ús de les esmenes a la totalitat: "Només portarien un govern del PP i VOX". Bel ha admès que el PDeCAT no és imprescindible per aprovar els comptes de l'Estat, però aportarien estabilitat i poden servir d'equilibri: "El PSOE és conscient que no té majoria suficient. Esperem arribar a un acord amb els Pressupostos Generals".



@Ferran_Bel considera bona l'actitud negociadora de l'executiu de Sánchez



"Recuperar el nom de Convergència no té cap sentit" Amb relació al debat de si el PDeCAT hauria de recuperar el nom de l'antiga Convergència, Ferran Bel ha assegurat que per a ell no tindria cap sentit canviar el nom i que és més important tenir un projecte: "El nom és important, el lideratge també és important, però el que és més important és el projecte". Pel que fa a la dissolució i el canvi de nom de Convergència, Bel ha afirmat que també va ser un error: "Quan hi ha un problema has de reconèixer-ho".



��️ "El canvi de nom de Convergència va ser una equivocació".



