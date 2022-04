Seguro que has comido tortillas de muchas cosas diferentes, aunque estamos casi seguros de que nunca has probado una como la receta que os traemos hoy. Para preparar esta tortilla esponjosa rellena de cuscús de coliflor, nuestra nutricocinera Marta Verona ha juntado dos elaboraciones increíbles para conseguir un resultado delicioso… Y muy nutritivo. Si todavía tienes dudas de los beneficios que tiene el consumo de huevo para nuestra salud, como su alto aporte de proteínas de alto valor biológico o si te preocupa su contenido en colesterol, tranquilo que te lo explicamos todo en el programa. Y que no tienes tiempo y prefieres una versión más sencilla, pues también tienes la opción de preparar esta tortilla de patata y calabacín saludable. ¡Que aproveche!

null Ingredientes Preparación PARA UNA PERSONA:

(Para la tortilla):

2 huevos

(Para el cuscús de coliflor):

200 g de coliflor

1 tomate

1 pepino

1/2 pimiento verde

Perejil al gusto

Queso fresco al gusto

1 cucharadita de curry

Una piza de comino En primer lugar, preparamos la tortilla. Para ello, es crucial utilizar una sartén antiadherente. Batimos los huevos y los echamos en la sartén caliente, pintada con aceite de oliva virgen extra. Cuando haya cuajado, le damos la vuelta a modo crepe. Reservamos. Para el cuscús de coliflor, introducimos la coliflor cortada en arbolitos en un robot de cocina y trituramos a máxima potencia durante 10 segundos hasta obtener textura de cuscús. Si no tienes robot ¡no pasa nada! También la puedes rallar. En una sartén con aceite de oliva virgen extra, cocinamos durante 10 minutos a fuego medio/alto la coliflor junto con el curry y el comino. Mientras, picamos muy bien el resto de las hortalizas y, una vez esté cocinada la coliflor, la mezclamos con todas las hortalizas en crudo. Rellenamos la tortilla con el cuscús y ¡a disfrutar!