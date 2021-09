Vale que el salmón es un pescado gris por fuera y naranja por dentro, ¿pero sabes por qué nutricionalmente se considera un pescado azul? Por su gran cantidad de grasa insaturada, monoinsaturada y poliinsaturada de la familia de los omega 3. Estos ácidos grasos cumplen un papel muy importante en el correcto funcionamiento de nuestro organismo y necesitamos incorporarlos a través de los alimentos que ingerimos. Si quieres aprender cuáles nos aportan una mayor cantidad y los efectos que tiene para nuestro cuerpo consumirlos, sigue leyendo y descubre los beneficios del omega 3.

También es buena para la salud arterial , ya que tener unas arterias más elásticas y “limpias” hace que disminuya nuestra tensión arterial, una gran noticia para nuestro cerebro y nuestro corazón . Pero es que además entre los beneficios del omega 3 está el de tener efecto antiinflamatorio : regula la respuesta inflamatoria del cuerpo y por lo tanto cumple un papel fundamental a la hora de controlar ciertas enfermedades no transmisibles.

¿Qué significa que es una grasa esencial? Que nuestro cuerpo no la puede sintetizar y solo la podemos incorporar a través de los alimentos , como por ejemplo, el pescado azul. Y créenos que nos interesa, porque la lista de los beneficios del omega 3 es muy larga: es óptima para nuestra salud cardiovascular , reduce el colesterol , reduce los triglicéridos , hace que la sangre sea más fluida y ayuda a evitar que se formen trombos…

¿En qué otros alimentos encontramos omega 3?

No todo se reduce al pescado azul. También podemos incorporar omega 3 en nuestra dieta a través algunos alimentos de origen vegetal, como las nueces o el brócoli. Aunque hay que tener en cuenta que no se asimila tan bien como el omega 3 de origen animal, por lo que tendremos que consumir una mayor cantidad, ¡con todos los beneficios que eso supone para nuestro organismo! Y eso sí, un detalle muy importante que tienes que considerar es que desde el punto de vista nutricional, es más conveniente acompañar verduras como el brócoli con aceite de oliva y no, por ejemplo, aceite de semillas ya que este puede interferir con la asimilación del omega 3.

De igual manera, para asegurarnos de conservar en la medida de lo posible los beneficios del omega 3 asegúrate de prestar atención a la forma de cocinar los alimentos: en el caso de las verduras mejor tiempos cortos y prioriza cocinado al vapor, microondas… Y en el caso del pescado azul intenta no someter al producto a temperaturas muy elevadas como por ejemplo con la fritura.