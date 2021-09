Muere María Mendiola, del dúo Baccara

Ha fallecido a los 69 años María Mendiola, la mitad del mítico dúo Baccara. Nacida en Madrid, constituyó Baccara en 1977 junto a la riojana Mayte Mateos. Se habían conocido trabajando en el ballet de TVE de Alberto Portillo.

En los años 70, Baccara triunfó no solo en España sino a escala mundial con temas inolvidables como "Yes, Sir, I Can Boogie" o "Sorry, I’m a Lady". Actuaron varias veces en TVE, como en esta edición de 1977 de Esta noche, fiesta, presentado por José María Íñigo, desde la Sala Florida Park de Madrid.

01h 07 min Esta noche fiesta - 04/10/1977

En 1981 se separaron musicalmente María y Mayte. Al cabo de unos años reconstituyeron el dúo por su cuenta: María tenía a Cristina Sevilla como compañera artística desde hace doce años.