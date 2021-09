El xoc per l'Aeroport enrareix el clíma abans de la taula de diàleg

EL desacord i la polèmica creada per l'ampliació de l'aeroport del Prat entre governs, sembla que no anirà més enllà perquè les dues parts no veuen en perill la mesa de diàleg prevista per la setmana que ve.

Ambient enrarit Encara no hi ha un dia fixat, tampoc ordre del dia ni coneixem les delegacions de cada part. Ara bé, ni aquestes incògnites ni la tensió generada per l'ampliació de l'Aeroport, per ara, han fet que alguna de les dues parts faci marxa enrrera amb la mesa de diàleg. Sánchez manté oberta la presència a la taula de diàleg El xoc entre governs per la suspensió de la inversió en l'aeroport enrareix, això sí, el clima previ a la reunió. Mentre s'acusen mútuament de boicotejar el projecte i trencar confiances, tots dos coincideixen que la cimera hauria de quedar al marge.