Pere Aragonès reclama "màxima implicació" a la taula de diàleg

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha desplaçat a València per reunir-se amb el seu homòleg valencià, Ximo Puig. Tots dos s’han compromès a estretar la col·laboració de dos territoris amb interessos compartits com el finançament, el corredor mediterrani i ara també els fons europeus. Malgrat tot, Aragonès ha reconegut, que està centrat en la represa de les negociacions amb l’Estat de la setmana vinent en que ha reclamat la “màxima implicació”.

D'altra banda, adverteix que no li entraria al cap, que els seus socis de Govern, Junts per Catalunya , restessin importància a la represa de la negociació amb l'Estat. El president català recorda que és un compromís de l'acord d'investidura amb ells i també amb la CUP .

Aragonès reconeix que el Govern està focalitzat en la negociació amb l'Estat. A les portes de la taula de diàleg i encara amb la incògnita si Pedro Sánchez assistirà o no, insisteix que mereix "la màxima representació i implicació" .

Aliança pels fons europeus

Els presidents català i valencià pacten la creació d'un grup de treball per captar i gestionar els fons europeus. Així ho han acordat Pere Aragonès i Ximo Puig en una reunió a València.

Després d'anys en què les relacions entre les dues Generalitats no havia estat fluida, tots dos governs l'han reprès. També s'han aliat per a la gestió dels fons europeus Next Generation.

En la mateixa línia s'han conjurat per pressionar al govern espanyol i la Unió Europea perquè s'acabi d'impulsar definitivament el corredor mediterrani. També han abordat el que consideren l'infrafinançament. En aquest àmbit el president català ha marcat distàncies.