Sánchez manté oberta la presència a la taula de diàleg

Els dos partits del govern català - Esquerra i Junts - creuen que és imprescindible la presència de Pedro Sánchez a la taula de diàleg prevista per la setmana vinent. La portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, assegura que no entendria la seva absència . Elsa Artadi de Junts per Catalunya, creu que és un menysteniment cap a la Generalitat.

La taula no s'ajorna De l'evolució de la mesa depèn, segons els republicans, la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, ha vinculat la possible presència del president del Govern, Pedro Sánchez, en la taula de diàleg amb Catalunya a la seva utilitat, en funció dels temes que es vagin a tractar, que encara no s'han concretat. La taula de diàleg es perfila pel 16 o el 17 de setembre En declaracions a RNE, Rodríguez ha afirmat que dependrà dels "temes que es tractin" i "si és útil o no", la seva presència.

D'altra banda ha indicat que primer ha de tancar-se una data, després els temes i finalment els equips que assistiran. En tot cas ha rebutjat que s'hagi pensat a posposar-la fins que s'hagi celebrat el Congrés Federal a l'octubre.