Pedro Sánchez promet portar a la taula de diàleg noves inversions per a Catalunya però no aclareix si ell hi serà

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, continua sense aclarir si serà present a la taula de diàleg entre Estat i Generalitat, prevista per a la tercera setmana de setembre. En una entrevista aquest diumenge al diari El País, Sánchez assegura que "el més important no és si hi vaig o no; l'important és si hi ha avenços en aquesta mesa, i en això hi hem de treballar tots". Pel president espanyol la seva aposta pel diàleg és total i ho demostra, diu, el fet que des que és a la Moncloa s'ha reunit tant amb l'expresident de la Generalitat Quim Torra com amb l'actual Pere Aragonès.

La Generalitat tampoc es defineix El govern català tampoc ha desvelat encara els noms dels representants de la delegació catalana a la reunió de la taula de diàleg amb el govern espanyol. El que sí que se sabrà la setmana vinent és el nom dels membres que formaran el grup de l'acord per l'amnistia i l'autodeterminació, que no seran els mateixos que es trobaran amb l'executiu de l'Estat. Ja ha transcendit el nom de l'exdiputat de la CUP David Fernández.