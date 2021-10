01:11

La Moncloa manté la incògnita sobre si el president Pedro Sánchez estarà a la taula de diàleg prevista per finals de la setmana vinent.

Els dos partits del govern català - Esquerra i Junts - creuen que és imprescindible la presència de Pedro Sánchez a la taula de diàleg prevista per la setmana vinent. La portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, assegura que no entendria la seva absència . Elsa Artadi de Junts per Catalunya, creu que és un menysteniment cap a la Generalitat.

De l'evolució de la mesa depèn, segons els republicans, la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El PSC considera que el govern català no pot decidir la delegació del govern espanyol. En canvi el portaveu socialista, Ferran Pedret, insisteixen que el Govern ha de convocar la taula de partits catalans.

Els comuns - en boca de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau- insisteix que no es donen les condicions per plantejar un referèndum a curt termini perquè "és irreal". Unes declaracions que no han estat exemptes de crítiques per part de l'independentisme.