La taula de diàleg es perfila pel 16 o el 17 de setembre

La reunió per reprendre la taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern central que es farà a Barcelona es perfila per al dijous 16 o el divendres 17 de setembre. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat aquest dimarts que "tot fa preveure en aquests moments que serà a partir de meitat de setmana".

A hores d’ara encara no esta definit l’ordre del dia, ni tan sols és segur que el president del Govern, Pedro Sánchez, vingui finalment a Barcelona. El mateix president català, Pere Aragonès, advertia aquesta setmana que no entendria que Sánchez no hi fos.

Torrent al TSJC La trobada estarà precedida, dimecres, per la declaració de l'expresident del Parlament i conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, declari davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com a investigat per presumpta desobediència. Amb ell declararan els membres independentistes de la mesa de la cambra catalana de l'anterior legislatura, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, per la qual cosa diverses fonts han descartat que la taula de diàleg es faci aquell dia.

Parlar d'independència "no és el camí" La ministra de Política Territorial i Portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, ha avisat aquest dimarts al president català, Pere Aragonés, que parlar de la independència amb un horitzó de 2030 "no és el camí" per a aconseguir el retrobament que proposa el Govern en la taula de diàleg. Sánchez i Aragonès reuniran la taula de diàleg a Barcelona la tercera setmana de setembre Aragonés també ha demanat que el president Pedro Sánchez estigués en la taula de diàleg que es reunirà en la setmana del 13 de setembre, però la Portaveu de l'Executiu no ha aclarit aquest extrem i ha recordat que ja va estar en la primera reunió que es va celebrar al febrer de 2020, abans que esclatés la pandèmia. Rodríguez s'ha limitat a dir que s'està treballant per a concretar l'agenda i els equips d'una reunió que està prevista per a la tercera setmana de setembre, tal com van acordar Sánchez i Aragonés en la seva trobada bilateral de finals de juny.