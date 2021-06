Sánchez i Aragonès es reuniran a la Moncloa el 29 de juny

Ja hi ha data per a la trobada entre el president del govern, Pere Aragonès, i el president del govern central Pedro Sánchez. La Moncloa ha informat que es produirà el proper dimarts 29 de juny. Serà la trobada prèvia a la reunió de la taula de diàleg que no s'espera fins al setembre.

Qüestions "dins la legalitat" Sánchez acudeix a la reunió d’aquest dimarts amb el cap de l’executiu català amb l'objectiu de començar a treballar de nou en l'Agenda per al Retrobament que ja va plantejar fa un any. Entre els temes a tractar hi ha les propostes d’inversions, finançament i les diferents reclamacions “dins de la legalitat” d'anteriors governs catalans. 00.58 min Sánchez i Aragonès preparen la reunió de dimarts a la Moncloa El president espanyol ha advertit a Brussel·les després de participar en el Consell Europeu que, després d'haver escoltat ja les "proclames" i les "reclamacions de Aragonès i els partits independentistes que conformen el Govern, ara és moment de posar-se a treballar ja sobre propostes que sí que respectin el pacte constitucional. "A partir d'aquí podem parlar", ha afirmat, després de recalcar que "el Govern sempre salvaguardarà el compliment d'aquesta legalitat" i que "amb Aragonès hi ha molt a parlar, moltes diferències que resoldre”.