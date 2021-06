La reunió entre els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez ha servit per reactivar la taula de diàleg entre governs la setmana del 13 de setembre a Barcelona. Ara bé, no ha servit per modificar les posicions de partida. El mateix Aragonès ha reconegut que continuen "allunyades".





01.04 min La taula de diàleg entre Catalunya i l'Estat serà la tercera setmana de setembre | Laura Herrero

Aragonès: "El camí no serà fàcil" El president de la Generalitat ha insistit durant la reunió amb Sánchez a reclamar l'amnistia, l'autodeterminació, el retorn dels "exiliats". Unes propostes que no han estat objecte de debat, segons la ministra portaveu Maria Jesús Montero. "Formen part del relat conegut del president Aragonès, que ja sap quina és la nostra posició", ha recordat Montero. Pere Aragonès al Centre Cultural Blanquerna de Madrid RTVE



Aragonès també ha demanat "la fi de la repressió" tant política com econòmica, en clara referència al Tribunal de Comptes. Aragonès ha reconegut que el camí "no serà fàcil perquè no renunciarem a defensar amb tota l'ambició i determinació el referèndum i l'amnistia". “�� "No serà una negociació fàcil"



Pere Aragonès adverteix que no renunciarà a un referèndum i reclama al Govern de Pedro Sánchez que faci la seva proposta per Catalunya | @RTVECatalunya pic.twitter.com/HEhVZzgewD“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 29, 2021



Montero: "Hem de trobar els punts d'unió" Maria Jesús Montero ha coincidit amb Aragonès que la recerca de solucions a la taula de diàleg no serà fàcil. "Parlem d'un conflicte que ha causat molt dolor i divisió", ha indicat, alhora que ha insistit en la necessitat de posar fi a la divisió per reconduir les relacions: "Aquest govern no pot entendre Espanya sense Catalunya ni Catalunya sense Espanya. Hem de tornar a trobar els punts d'unió". “El Govern assegura que l'amnistia i el referèndum no estan sobre la taula. María Jesús Montero explica que no s'ha parlat d'aquestes qüestions i que Aragonès és conscient de quins són els límits.



Aposta per profunditzar en l'autogovern | @RTVECatalunya pic.twitter.com/VVdO89GOrB“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 29, 2021 Durant la reunió, Pedro Sánchez ha traslladat a Aragonès la seva invitació a participar aquest juny en la pròxima reunió de presidents autonòmics. Una cimera que tractarà sobre els fons europeus Next Generation UE i sobre la gestió de la pandèmia. "Espero que acudeixi", ha manifestat Montero. La portaveu de l'executiu també ha aclarit que la reunió d'aquesta tarda no s'ha aprofundit en res que afecti "els exiliats": "Per nosaltres són fugitius i volem que tornin per respondre davant la justícia". “Montero creu que Puigdemont i la resta de "fugats de la justícia" haurien de col·laborar amb ella com han fet la resta de polítics indultats | @RTVECatalunya pic.twitter.com/3YIe5WD6gj“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 29, 2021

La taula de diàleg, al setembre A partir d'ara els dos equips de treball concretaran les properes setmanes la metodologia i l'ordre del dia de la reunió de la taula de diàleg del setembre. La delegació catalana la decidirà el Govern i serà "institucional i paritària". Aragonès no ha concretat, però, si els presidents hi assistiran. Aquests equips també detallaran l'ordre del dia de la trobada. 05.57 min Sánchez y Aragonès acuerdan reactivar la mesa de diálogo la tercera semana de septiembre