El Govern prepara la Diada pensant en la taula de diàleg

La setmana vinent s'ha de reunir la taula entre governs, sense que encara hi hagi concretada ni la data, ni l'ordre del dia. De moment, la Moncloa tampoc confirma qui encapçalarà la delegació del govern espanyol.

El govern català vol traslladar la força de la mobilització independentista de la Diada a la taula de negociació per pressionar l'Estat. Tant el president, Pere Aragonès, com la majoria dels seus consellers aniran a la manifestació de l'ANC de dissabte. Posteriorment participaran en l'homenatge a Pau Casals, en el 50 aniversari del seu discurs davant l'ONU.

L'espectacle està té Marta Bayarri com a directora artística i Jofre Bardagí com a director musical. S'hi podrà veure mostres de música, pintura, dansa fetes per representants de diferents generacions, especialment a través de joves actors i actrius. Alguns dels artistes presents seran Elena Gadel, Andrés Corchero, Cris Juanico, Natàlia Barrientos, Guim Puig, Paula Vicente, el Cor de Noies de l'Orfeó Català, Aurora Bauzà i Pere Jou , entre altres.

El cartell de la Diada porta per lema una frase pronunciada per Casals: 'Som fulles d'un mateix arbre i l'arbre és la humanitat' . La imatge reprodueix un mural fet per Lily Brick a Penelles, a la Noguera.

“Enguany els actes de la #Diada2021 estaran dedicats a Pau Casals, per la seva defensa de Catalunya, de les nostres institucions i de la pau. Commemorem així el 50è aniversari del discurs a l'ONU, on va presentar l'himne de l'organització pronunciant les paraules "I am a catalan". pic.twitter.com/JB7HhSoPGH “

Previ a la taula de diàleg

La Diada se celebrarà dies abans que es reactivi la taual de diàleg. De moment se sap quees reunirà, si res no canvia, a finals de la setmana vinent. Hi participarà Aragonès, però queda per veure què farà el president Sánchez. Per Podem la seva presència és secundària. No així per ERC i Junts que deixen clar que no admetrien que no hi fos.

A l'altra banda, PP adverteix sobre el que suposa asseure's amb els independentistes. El mateix pensa Ciutadans, que un any més no participarà dels actes institucionals de la Diada . Consideren que s'ha convertit en un acte d'exclusió. Celebraran l'Onze de Setembre amb un acte propi a la Vila Olímpica de Barcelona.