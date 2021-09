Catalunya recorda Pau Casals en la Diada Nacional

No era la primera vegada que celebrava un concert en la seu de les Nacions Unides, ni tampoc la primera que commovia amb les seves paraules de pau i esperança als membres d'aquesta organització internacional. Però aquell 24 d'octubre de 1971 Pau Casals va ser condecorat amb la Medalla de la Pau de l’ONU i ell, emocionat, va agrair l'honor amb un discurs improvisat que passaria a la història per la reivindicació d'una Catalunya que no trepitjava des de 1939 a causa de l'exili. "I am a Catalan", va dir, "Jo soc català. Catalunya avui és una província d'Espanya, però què ha estat Catalunya? Catalunya ha estat la nació més gran del món."

Les reivindicacions de Casals van tenir un especial impacte en la premsa nord-americana. Apel·laven contra la situació d'injustícia i d'opressió del règim franquista a Espanya. Després del discurs, va agafar el violoncel per a interpretar 'El cant dels ocells', una cançó popular que s'havia convertit en un símbol de la resistència catalana a la dictadura de Francisco Franco.

59.24 min Arxiu TVE Catalunya - Memòria Popular - Pau Casals a l'ONU

Durant tota la seva vida, Pau Casals va ser un promotor i un divulgador incansable tant de la popularització de la música clàssica com de les causes de la pau i la llibertat. Aquest de l’any 1971 va ser un dels seus últims concerts. Va morir dos anys després, a dos mesos de complir 97 anys i encara exiliat, a Sant Joan de Puerto Rico. Fins a 1979 les restes mortals del músic català no van arribar a Catalunya. A manera d'homenatge pòstum es va permetre al públic desfilar durant dues hores davant el seu fèretre en el saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat.

09.49 min Pau Casals torna a casa

Actualment descansa al Vendrell (Tarragona), on va néixer, i va crear la Fundació Pau Casals en una casa que conservava en Sant Salvador amb l'objectiu de cedir a Catalunya tot el seu llegat.