Los secretos de cocina de Miguel Ángel Muñoz

Miguel Ángel Muñoz, presentador de Como Sapiens, nos comparte sus truquillos de cocina y unas recetas rápidas y muy originales. Vamos a aprender a preparar unos mini huevos fritos, cómo aromatizar aceite, conservar hierbas aromáticas o neutralizar el olor del repollo. También nos cuenta su secreto para cocinar grelos y preparar cebolla caramelizada sin azúcar.

Cómo neutralizar el olor del repollo

Miguel Ángel Muñoz nos da una serie de trucos para que el repollo no desprenda mucho olor al cocinarlo. Lo primero es que a la hora de comprarlo, el repollo debe estar prieto y sus hojas tersas y frescas; que pese y que esté crujiente. La mejor forma de cortarlo es en tiras de tamaño medio, (no muy picado, para que al cocer no quede muy reducido). Es una verdura de la que se aprovecha prácticamente todo de él, cortándolo en cuartos primero, en tiras después, y retirando la parte más dura. Para neutralizar el olor, debemos meter en el agua de cocción, una rama de apio, un poco de comino o incluso un trozo de pan duro. Lo ideal es conservarlo en frio, protegido en una bolsa plástica con respiración, o agujereada.