Tania Llasera, colaboradora del porgrama Como Sapiens, resuelve dudas gastronómicas de los espectadores junto a Miguel Ángel Muñoz.

Resolvemos tres #ComoPreguntas de la audiencia con estos sencillos trucos.

Si necesitas congelar y te has quedqado sin bolsas adecuadas, se puede usar, perfectamente, film transparente. Si de todos modos prefieres usar bolsas y estas son demasiado pequeñas, Tania nos un sencillo truco: Usaremos una bolsa de congelación pequeña a la que daremos la vuelta. Al poner la bolsa del revés, el sistema de sellado quedará listo para encajar el cierre con otra bolsa pequeña. Conseguiremos aumentar así el tamaño de nuestro envoltorio.

Pregunta: Alguna vez me ha pasado que quería congelar un pescado o una carne y las bolsas de congelación eran demasiado pequeñas… ¿hay algún truco para salir del paso?

Pregunta: Tengo un problema con la mantequilla… a veces, necesito sólo usar un poco y en pomada, y no me gusta sacar de la nevera todo el bloque para que se atempere. ¿qué puedo hacer, porque cuando está la mantequilla está dura es difícil cortar solo un poco?

Pinchos morunos fáciles

Pregunta: Me encantan los pinchos morunos, pero muchas veces no los hago porque me da pereza ir pinchando trocito a trocito: ¿Hay alguna forma más fácil de hacerlos?

Con este truco es fácil hacer todos los pinchos en pocos minutos.

Verás que truco más resultón. Solo necesitamos: pechuga de pollo, pinchos de madera y un cuchillo para hacer todos los pinchos en dos minutos. Se trata de ensartar con los palitos las tiras de pollo a la distancia que deseemos y una vez listo solo nos queda cortar con un cuchillo.