'Caníbal' o cómo dejarse devorar por Antonio de la Torre

(La puerta del coche se cierra)

(ARRANCAN EL COCHE)

(Un vehículo se acerca)

(RESPIRA ALIVIADO)

(Un coche se aproxima raudo)

(GRITA Y BLASFEMA EN FRANCÉS)

(Impacto del vehículo)

(Alguien tose)

¡Ah!

-¡Ah!

(Sollozos de la chica)

(Lamentos de la chica)

(Golpe seco)

¡Ah!

(GEMIDOS DE ESFUERZO)

(Se abre una puerta del vehículo)

(Se cierra una puerta del coche)

(Se abre una puerta del vehículo)

(Tormenta)

(Golpe seco)

(Viento)

(Fuerte ventisca)

(Campanadas de la Catedral)

Buenos días.

-Buenos días. Buenos días.

(RADIO) "Antes Juan Carlos Montes López Mañas y Manuel de las Casas.

Enrique Torres lidera un prestigioso bufete de abogados en Granada,

es un hombre polifacético.

Está plenamente integrado en la ciudad, ha sido presidente

de la federación de caseteros del Corpus.

Así mismo está muy introducido en el mundo del caballo".

(Música de cámara por la radio)

Ay, espere, por favor.

Gracias.

(SUSPIRA ALIVIADA)

Hola. Buenas noches.

¿Necesita ayuda?

Gracias.

Me llamo Alexandra.

Carlos, soy el vecino de abajo.

Gracias. No hay de qué.

(Melodía de teléfono móvil)

(HABLA EN SU IDIOMA)

(Se cierra la puerta de Alexandra)

(Se oye hablar a Alexandra)

(Se oye a Alexandra discutir)

(HABLA EN SU IDIOMA)

(Se oye saltar el aceite)

(RADIO) "Seguiremos hoy con cielos despejados

y vientos flojos y variables, las temperaturas en ligero ascenso

hasta alcanzar una máxima de 10 grados.

Ahora mismo tenemos dos grados en Granada capital.

En cuanto al tráfico; en este momento se transita sin incidencias

por toda la provincia, según informa la DGT.

En la capital, solo en Severo Ochoa y en Recogida

la circulación es más irregular".

¡Qué pasa contigo! (DISCUTEN EN SU IDIOMA)

(RADIO) "...por eso me gustó y mucho, estar hace unos días

en el Parque de las Ciencias de Granada, donde experimentamos,

nos sorprendimos, disfrutamos y aprendimos.

Conocimos un dinosaurio llamado Tiranosaurios Rex,

que protagoniza una sorprendente exposición.

También hemos aprendido con la lectura de un libro titulado..."

(Campanadas de la iglesia)

(Se abre una puerta) Son cincuenta.

Gracias. Hasta luego. -Encantado, hasta luego.

(Pasos que bajan)

-Buenas noches. Buenas noches.

(Música de violines)

(Folklore eslavo)

(RADIO) "...de Johann Christian Bach. Escuchamos el primer movimiento:

'Allegro moderato' Con ella les dejo y luego hablamos".

(Música de cuerda)

(Llaman a la campana de la puerta)

Hola. Buenos días.

Qué lugar tan bonito tienes aquí.

Gracias.

(APAGA LA RADIO)

En mi país casi no quedan sastrerías.

¿Qué es?

Lana.

Ah.

No lo parece.

Es pura lana.

Pero si estás acostumbrada al Prêt-à-porter no la reconoces.

¿Qué es el Prêt-à-porter?

Los trajes de fábrica.

Lo dices como si eso fuera malo.

¿Y no lo es?

Son más baratos, ¿no?

Y duran menos.

Un traje hecho a mano es para toda la vida.

¿Cómo se llama esto?

Acerico.

Escucha.

He traído unos anuncios por si se los quieres pasar a tus clientes.

Son ofertas para masajes.

Si me puedes ayudar.

¿Shiatsu? (ASIENTE)

¿Thai?

Cuestan 60 euros.

Pero, por supuesto, como la mejor publicidad es el boca a boca

estás invitado a probarlo cuando tú quieras.

No soy muy de masajes.

Mucha gente dice eso.

Pero después le encanta.

(Vibración del teléfono móvil)

(Melodía de teléfono móvil)

Perdón.

Hola.

(HABLA EN SU IDIOMA)

Y...

¿Me vas a ayudar?

Deja un par de ellos a ver qué puedo hacer.

La verdad es que no conozco a nadie aquí y...

Necesito sacar un poco de dinero.

Claro.

Lo de la invitación... va en serio.

Como somos vecinos cuando tú quieras.

Lo pensaré.

Buenos días. Adiós.

-Buenos días. Hombre, buenos días, don Gabriel.

-¿Se marchaba?

Iba a hacer un recado, pero pase, pase.

¿Qué tal?

Pase por favor.

¿Qué tal la familia?

-Bien, gracias.

¿Me permite el abrigo?

-¿Y esto?

Una vecina...

Me la acaba de dejar.

-¿Y piensa usted probarlo?

Esas cosas no se prueban con las vecinas.

-Tiene usted razón.

Que quería darle las gracias por la confianza

que me ha dado con la cofradía. -No tiene por qué hacerlo.

Es usted el mejor.

Puede usted pasar.

(Se oye hablar a Alexandra)

(Música de cámara)

(Suena el teléfono)

Sí.

¿Cómo estás?

-Como siempre.

-¿Lo traes todo?

Creo que sí.

(Se oye discutir a Alexandra)

(Un golpe)

(Un golpe fuerte)

(Se oye discutir a Alexandra)

(DISCUTEN)

(Se oyen golpes)

(Portazo)

(Alguien baja las escaleras)

(Llaman al timbre de la puerta)

(Llaman al timbre de la puerta)

(Golpean la puerta)

¿Quién es?

Soy yo.

Necesito tu ayuda.

Por favor.

Acabo de tener una bronca en mi casa y quiero llamar a la policía.

Necesito un testigo.

Sólo tienes que decir lo que has visto.

Yo no he visto nada. ¿Tampoco lo has oído?

¿Por qué tengo que ir?

Por favor, ayúdame.

Lo siento, no quiero problemas.

Será sólo un minuto.

Llamamos a la policía y...

¿Dónde tienes el teléfono?

¿No me estás escuchando?

Lo siento.

Necesito beber algo.

¿Puedes darme un vaso de agua?

Un vaso de agua y te vas. Sí.

Que sea fría, por favor.

Si tuvieras una cerveza... ¿Qué haces?

Cierra la nevera.

Sólo tienes carne.

¿Por qué sólo tienes carne?

Cierra la nevera.

Gracias.

Ya te lo has bebido, ahora vete, por favor.

¿Crees que no me he dado cuenta?

Eres uno de esos tíos que sólo le gusta mirar.

Vete, no quiero problemas.

Todo el mundo quiere problemas.

Pero muy bien, si no me puedes ayudar...

Me voy.

¡Espera!

(CIERRA LA PUERTA)

Si quieres te acompaño a comisaría.

Es mejor ir en persona que llamar por teléfono.

Ay, ¿por qué has tardado tanto?

Me quedé helada.

(Bullicio y gentío)

(Se oyen varios instrumentos)

(TOCAN LOS TAMBORES)

(TOCAN UNA MARCHA PROCESIONAL)

-Es este.

¿Puede hacerlo?

Creo que sí.

-Puede venir a verlo las veces que quiera, tomar medidas,

hacer fotos, pero eso sí, no puede salir de aquí.

Me lo dijo don Gabriel.

-Es una pieza muy valiosa

y como comprenderá si la sacamos se puede estropear.

-74.

80.

¿Y por qué quieren que lo hagas tú?

Porque sé hacerlo.

-Eso no puede ser.

¿Por qué? -Porque es una cosa sagrada.

Sólo es un manto, Aurora.

-Tu padre no lo hubiera hecho.

Hazme caso.

Dile que se busquen otro sastre.

Mi padre se hubiera sentido orgulloso.

-Te equivocas.

22.

Mira, al final vas a tener razón.

Me voy a tener que buscar otro trabajo.

Y una buena mujer.

Así no tengo que venir ajugar al bingo contigo.

Tú nunca vas a encontrar a una mujer.

-78.

Tú qué sabes.

40.

(RADIO) "...los vecinos están indignados y el ayuntamiento

ha contactado con el Instituto de Patrimonio para intentar

una reconstrucción que parece difícil.

La pequeña imagen de la Virgen de los Remedios visitaba diariamente

las casas de Hiznayor,

especialmente en las que había enfermos o convalecientes.

Fue robada de un domicilio por un grupo de personas

con el engaño de pedir un vaso de agua.

Sus restos se encuentran ahora en el cuartel de la Guardia Civil,

donde la Policía Científica intenta localizar huellas.

La imagen, de unos 30 centímetros, y, según la hermandad,

con unos 100 años de antigüedad va en una urna de madera y cristal

y contenía más de 2000 euros en donaciones de oro.

Es costumbre que de las custodia de 'la Virgen Chica'..."

(Llaman al timbre de la puerta)

Hola, buenos días.

Buenos días.

Siento molestarle con esto...

Es que no sé nada de mi hermana desde ayer.

Es su vecina del tercero, se llama Alexandra.

Y quería preguntarle si usted la ha visto o hablado con ella.

¿Yo? Sí.

¿Y por qué yo?

Hace dos noches discutimos.

Tuvimos una bronca en su casa, quizás nos oyó.

Y Alexandra se marchó.

Y no he vuelto a saber nada de ella.

Sí, ¿pero eso qué tiene que ver conmigo?

Nada, es que...

Le estoy preguntando a todos los vecinos

por si alguien la ha visto.

Yo no sé nada, lo siento

Seguro que aparece.

Estará con algún amigo.

No, es que Alexandra no conoce a nadie aquí.

Siento no poder ayudarla.

Gracias.

Perdón que le haya molestado.

Perdone un momento.

¿Puede venir?

Sí. Pase.

Tengo un amigo que trabaja en comisaría.

¿Un amigo?

Si su hermana no aparece puedo hablar con él.

¿Podría llamarlo?

Claro. ¿Ahora?

Hola, Antonio, soy Carlos, de la Sastrería.

Te llamo porque estoy con una amiga que le ha desaparecido la hermana.

Por favor, si eres tan amable, cuando escuches este mensaje,

llámanos y nos comentas cómo nos puedes ayudar

o qué podemos hacer. Gracias.

Debe estar de servicio.

Gracias, no quiero molestarle más. No es ninguna molestia.

¿Quieres tomar una taza de té? No, mejor me voy.

Te sentará bien, lo tenía ya listo.

Cuando has llamado estaba preparando el desayuno.

¿Cómo lo quieres, con azúcar, con sacarina...?

Oh... con nada.

Gracias.

¿De dónde sois?

(CARRASPEA) Rumanía.

Es un idioma bonito.

Yo a veces escucho hablar a tu hermana.

Pero muchas veces parecía enfadada cuando hablaba por teléfono.

Creo que estaría hablando conmigo.

Alexandra es... un poco especial.

Va por la vida de otra forma.

¿Dónde aprendiste español?

En Zaragoza.

Nos contrataron allí en un balneario.

¿Vives allí? (ASIENTE)

¿Cuánto tiempo lleváis en España?

Eh... Un año y medio, por ahí.

¿Y estás segura de que no tienen ningún amigo en Granada?

No sé.

En cuanto me llame te aviso.

Gracias. No hay de qué.

(Se cierra la puerta)

(Llaman a un portero automático)

(LLAMA POR EL PORTERO AUTOMÁTICO)

-Buenas noches. Buenas noches.

(GOLPEA LA PUERTA)

(GOLPEA Y PULSA EL TIMBRE)

(PULSA EL TIMBRE)

(RADIO) "...y seguramente esta sea la ciudad más pintarrajeada de España.

Es un récord deprimente. La costra grafitera se extiende

como una plaga por el corazón histórico y turístico de la villa.

A excepción de La Alhambra, cuyas medidas de seguridad

impiden los ataques de estos gamberros, que se creen artistas,

no hay ningún terreno sagrado para los delincuentes del aerosol.

Al Albaicín de nada le sirve ser Patrimonio de la Humanidad,

que es el máximo nivel de protección posible.

El caso de la Puerta Monaita...".

(Se oye un taladro)

(Se oye un taladro)

(Se oye el taladro)

Buenas tardes, Dori. -Hola, Carlos.

Hola.

(Se oye el taladro) Hola.

-Ya está. ¿Cuánto es?

-80 euros.

Aquí tiene. -Gracias.

Buenas tardes. Hola. Adiós.

Pensé que quizás le haya pasado algo.

¿Quieres que te acompañe?

Por favor.

Si necesitas algo más. Gracias.

(Música tradicional rumana)

(Música tradicional rumana)

(Llaman al timbre de la puerta)

Buenos días. Hola.

¿Has podido hablar con tu amigo?

Está de viaje, he hablado con su mujer.

No volverá hasta dentro de tres semanas.

Vaya... En cuanto vuelva seguro que llama.

Es que no puedo esperar tanto.

Lo siento.

¿Quieres pasar?

No, no quiero seguir molestando. No, no es ninguna molestia.

Estaba preparando el desayuno, ¿has desayunado?

No tienes hambre.

¿Puedo preguntarte una cosa?

Me contaste... que estuviste discutiendo con tu hermana.

¿Por qué?

Cuando...

Alexandra se marchó de Zaragoza...

Se llevó un dinero que no era suyo.

Lo habíamos ahorrado para que nuestros padres

pudieran comprar un piso.

Y nosotras teníamos que enviarle tres mil euros.

Pero...

Àlex discutió con ellos.

Decía que era su dinero, que lo había ganado ella...

Cogió el dinero y se marchó.

Hace un par de días había un hombre tocando en su puerta.

¿Cómo era?

Fuerte,

un poco más alto que yo

y joven, pero con el pelo canoso.

Es Bogdan. ¿Cómo?

Se llama así.

Se llama Bogdan.

¿Qué es, su amigo?

Novio.

Pues igual está con él, si no quiere verte.

¿Cómo sabes que no quiere verme?

Por lo del dinero.

Quizá está huyendo de ti, espero a que te vayas.

Sí.

Sí, puede ser. ¿Por qué no te vuelves a Zaragoza?

Yo tengo tu teléfono, en cuanto aparezca te llamo.

Es que no puedo.

Necesito encontrarla y...

Necesito el dinero.

Tendré que ir a la policía.

¿Qué le vas a decir?

La verdad, que salió de la casa y desapareció.

¿Quieres que te acompañe?

Esta mañana no tengo mucho trabajo en la sastrería.

¿Harías eso por mí?

Claro.

(Se oye un pitido de "Su turno")

No tenía que haber venido.

¿Qué te han dicho? Que...

Como una discusión y ella se marchó por su voluntad

van a esperar unos días.

¿Qué pasa si tus padres no reciben el dinero?

Perderán el piso.

Yo te lo doy.

¿Qué?

Los 3000 euros que necesitas, puedo dártelos. Te lo digo en serio.

No tengo ni idea cuándo podría devolvértelos.

No tienes que devolverlos.

¿Me vas a regalar 3000 euros?

Para que ayudes a tus padres y puedas volver a Zaragoza.

¿De verdadme dejarías ese dinero?

Mañana mismo.

Dime la verdad, ¿qué quieres?

Nada. Todo el mundo quiere algo.

Ayudar.

¿Y qué ganas tú con ayudarme?

¿Por qué tengo que ganar algo?

Porque sino no lo harías.

¿Crees que la gente funciona así?

El mundo funciona así.

Yo no.

-Que no puede ser, señorita, lo que usted tiene aquí no puede ser.

Si lo hace fura no pasa nada, nadie se molesta.

Aquí no tenemos que aguantar

este tránsito de... desconocidos...

¿Por qué se pone así? -¿Me deja hablar, por favor?

Al próximo cliente que vea entrar llamo a la policía y punto.

¿Qué pasa? -Hola, Carlos.

Nada, le estaba explicando a la señorita que si quiere hacer

sus cositas que las haga en otra parte, que aquí no.

Te estás equivocando.

-Perdona.

Te estás equivocando de persona, ella es su hermana y está de visita.

-Le estoy diciendo que no estamos... Ya lo has dicho.

(Portazo) Lo siento.

Tú no tienes culpa de nada.

¿Quieres entrar? No, gracias, tengo prisa.

Te he traído el dinero.

Carlos...

No quiero que te sientas obligado. No me siento obligado.

Adiós. Gracias.

(Pasos de Carlos bajando)

(Se oyen rezos)

-Este hilo ya no existe.

Podemos doblarlo.

-Ya veremos si encontramos agujas.

(Campanadas de la iglesia)

(Música clásica)

(Llaman a la puerta)

Hola. Hola.

Mis padres han recibido el dinero.

Y... quiero invitarte a cenar para agradecértelo.

Es de mi hermana.

Muchas gracias, pero no creo que haga falta.

¿Por qué?

Porque no me debes nada.

Y... ¿si yo quiero agradecértelo?

Prefiero que no, gracias.

¿Por qué dices eso?

Me haces un favor enorme y ni siquiera quieres

que te invite a cenar.

No me apetece ir a ningún restaurante, eso es todo.

Pues podemos hacer otra cosa.

No insistas, por favor.

¿Por qué me has dado el dinero, Carlos?

Ya te lo dije, para ayudarte.

Para que te puedas volver a Zaragoza.

Alexandra está detrás de todo esto, ¿no?

Quiere quitarme del medio y te está utilizando.

¿Sabes dónde está?

¿Has hablado con ella?

Nina, eso es una tontería.

Hay algo que

no entiendo.

¿El qué?

Mi hermana es capaz de hacer cualquier locura, pero...

No sé, ahora es distinto.

Lo siento aquí.

Seguro que está con su novio esperando que te marches

..y riéndose de todos esto. (SONRÍE)

Quizás tengas razón.

Pero no quiero seguir hablando de ella.

¿Tú tienes hermanos?

No.

¿Y tus padres...?

Murieron.

¿Y no tienes más familia?

No.

¿Y novia?

¿Novia?

Sí. No he tenido.

Nunca.

He tenido mis cosas, pero novia, novia, no.

¿Por qué?

Me gusta vivir solo.

Te gusta estar solo.

Estoy acostumbrado.

¿Y cómo se acostumbra uno a estar solo?

Leo mucho,

escucho la radio.

Me gusta micho mi trabajo.

Pero, por la noche,

en el momento de meterte en la cama...

¿No piensas cómo sería si hubiera alguien contigo?

Nina...

No querer aprender a estar solo es puro miedo.

(SONRÍE)

Eso no es verdad.

Carlos.

¿A ti te gustan las chicas?

Me gustan las chicas.

Nina, yo no busco acostarme contigo, si piensas que...

No, no, no pienso esto.

Todo lo que estás haciendo por mí

es muy importante.

Y... no quiero que me entiendas mal.

No es sólo por el dinero.

Yo también quiero hacer algo por ti.

¿Me dejarías?

Claro.

Tienes una toalla aquí si tienes frío, para taparte.

Y..

Quítate la ropa y túmbate.

Vuelvo en un minuto.

¿Qué pasa?

Carlos.

(HABLAN EN INGLÉS)

(HABLAN EN SU IDIOMA)

(RÍEN)

(GRITA)

(Risas)

(GRITA EN SU IDIOMA)

(GRITA EN INGLÉS)

(LLORA)

(LLORA)

(GRITA)

(LLORA)

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

(Llaman a la puerta)

(ABRE LA PUERTA)

Hola.

Quería verte. Pasa.

(Se cierra la puerta)

¿Qué ocurre?

Fui a la comisaría...

Y... han encontrado una chica muerta

que tiene la misma edad que mi hermana.

Y...

Quieren que la identifique.

¿Te importaría venir conmigo?

(Se abre una puerta)

-Sólo va a ver el rostro, si quiere ver otra zona,

un tatuaje o un lunar dígamelo.

Tómese su tiempo, el cuerpo ha estado más de 48 horas en el agua.

Dígame cuando esté lista.

Cuando usted quiera.

(ACCIONA UN TIMBRE)

(Se abre una puerta)

No es mi hermana.

No es Alexandra.

-Bien, gracias.

Gracias.

Hasta mañana.

Carlos.

La otra noche cuando

estábamos en la casa. Siento haberme marchado así.

¿Qué pasó?

No lo sé.

¿Te ocurre algo conmigo?

No.

Tú dices que...

Que nunca has tenido una novia seria.

Pero yo creo que no es verdad.

¿Eso crees?

Estoy segura.

Y quien quiera que haya sido te hizo mucho daño.

Hasta mañana.

-Tomad y comed todos de él

porque esto es mi cuerpo

que será entregado por vosotros.

Del mismo modo

acabada la cena tomó el cáliz

y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo:

Tomad y bebed todos de él

porque este es el cáliz de mi sangre,

sangre de la alianza nueva y eterna,

que será derramada por vosotros y por todos los hombres

para el perdón de los pecados.

Haced esto en conmemoración mía.

Me voy a ir unos días fuera.

-¿Por qué me lo cuentas?

¿Para qué va a ser? Para que lo sepas.

-Otras veces desapareces y no me lo dices.

Ahora te lo digo.

-¿Te pasa algo?

No.

-¿Seguro?

¿Por qué dijiste el otro día que nunca podría estar con una mujer?

-Porque es verdad.

La gente cambia.

-La gente es lo que es.

Menos mal que no eres mi madre.

(Alguien discute en otro idioma)

(Gritos en rumano)

(Una puerta se cierra)

(Alguien baja las escaleras)

¡Nina!

¡Nina!

(LLORA)

¿Qué ha pasado?

¿Estás bien?

Ha sido Bogdan.

Se enteró de que envié los 3000 euros a mis padres.

Dice que yo maté a mi hermana para quedarme con el dinero.

Y quería obligarme a confesarlo.

Se puso como una fiera

al ver que vivo aquí ahora.

Quiere hablar con la policía también.

Pero yo no he hecho nada.

Te juro que yo no he hecho nada.

(RAPEA)

(Campanada de la iglesia)

(Llaman al timbre de la puerta)

(Llaman a la puerta)

(Unos pasos se alejan)

¿Cómo estás?

¿Has dormido aquí?

En el sofá.

Gracias por quedarte.

Nina, he estado pensando...

Quizás Bogdan vuelva a aparecer.

Sería mejor que te quedaras en mi casa hasta que todo se calme.

Estarás más segura.

Toma.

El número de la sastrería por si me quieres llamar.

Tú puedes dormir en la habitación, yo lo haré en el sofá.

Te he dejado unas toallas sobre la cama por si te quieres duchar.

El agua caliente está conectada.

No le abras a nadie.

¿Me lo prometes?

Sí.

(CIERRA LA PUERTA)

(RADIO) "...preparar tapas específicas para esta edición.

En la que los ciudadanos con una especie de pasaporte..."

(Un coche se acerca y se detiene)

"...premiar al mejor de los platos ofrecidos.

El comercio granadino cerró el pasado año con un descenso

en ventas cercano al 40%, son los datos...".

(Llaman a un timbre)

(Golpean la puerta)

(Agua de la ducha)

(NINA TARAREA)

Hola. Hola.

He hecho la cena.

Me apetecía cocinarte.

He bajado para comprar algo, no tenías de nada.

He hecho pasta.

¿No te gusta?

Está muy bien.

No, no te gusta, se te nota.

No, de verdad, no es eso.

¿Y qué es?

Estoy cansado.

Carlos, ¿a ti te gusta Alexandra?

¿De qué estás hablando?

Tenías un papel de ella en tu estudio...

Un anuncio de masajes.

Luego vi que

desapareció.

Supongo que lo has quitado tú.

Tu hermana empapeló todo el barrio con los anuncios.

¿Y por qué te lo has guardado?

Se me olvidó tirarlo, ¿qué importancia tiene eso ahora?

Si no tiene importancia, ¿por qué lo has quitado?

¿Porque querías que yo no lo viera?

Pensé que no te haría ningún bien verlo.

No soportaría que volviera a ocurrir.

Mi hermana siempre me ha quitado todo.

Tu hermana no va a quitarte nada.

Prefiero que tú me digas la verdad.

Te estoy diciendo la verdad.

Tu hermana no va a quitarte nada.

Nina...

Tengo una cabaña en la sierra.

Es un sitio al que voy de vez en cuando.

No hay mucho que hacer allí.

Pasear.

Dormir.

Pero allí desconecto y me olvido de los problemas.

¿Te gustaría ir?

Si tú quieres.

Podemos salir mañana temprano.

Es muy bonito ver el amanecer allí.

(Se cierra la cancela de entrada)

(Sopla el viento)

(El viento sopla con fuerza)

¡Eco! ¡Eco!

(GRITA)

(RÍE)

Gracias.

Es como un sueño.

(Se oye el viento soplar fuerte)

Carlos.

¿Qué haces ahí?

Nada.

Ven a aquí conmigo.

(RESPIRA EXCITADA)

(El viento sopla con fuerza)

Gracias.

Yo maté a Alexandra.

Maté a tu hermana.

La maté.

Anoche intenté matarte a ti.

(LLORA)

Tú no eres capaz de hacer eso.

Tu hermana no es la primera mujer.

Ya lo he hecho antes.

¿Has hecho qué?

Matar.

Las mato.

Y me las como.

¿Por qué me lo cuentas ahora?

Porque es la verdad.

Nina, tenemos que irnos.

Lo mejor es que cojamos el coche y nos volvamos a Granada.

La policía te está buscando.

Si no apareces van a creer que tú eres la culpable.

Si todo esto es verdad...

¿Por qué no me mataste anoche?

No pude.

No pudiste.

¿Por qué no me matas ahora?

Es muy fácil.

Estamos aquí en medio de la montaña.

No puedo huir.

Nadie se va a enterar.

Y todo se acabará.

Déjalo, por favor. No quiero dejarlo.

Todo lo que me estás diciendo.

¡Esas tonterías sobre las mujeres y la muerte de mi hermana...!

¡Son mentiras!

¿Por qué no me dices la verdad?

Yo deseaba a tu hermana.

Desde que la vi.

Con toda mi alma.

Y por eso la maté.

Como a las otras mujeres.

Contigo no pude.

No puedo.

(Las ruedas derrapan)

(Alguien respira con dificultad)

¡Nina!

¡Nina!

¡Nina!

(LLORA)

(Tambores)

(Golpe del llamador)

(CAPATAZ) Ya de frente.

(Música sacra)