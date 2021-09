Pandemia y Ciencia Bajo Presión: ¿Qué hemos aprendido?

En noviembre de 2019 -justo un mes antes del brote de SARS-CoV-2 en Wuhan- la revista Nature publicaba un artículo de revisión titulado “A new twenty-first century science for effective epidemic response” advirtiendo que debido a los cambios ecológicos, a la urbanización y al aumento de viajes las epidemias iban a ser más frecuentes, complejas y difíciles de contener. Pedía a los gobiernos y organizaciones internacionales desarrollar urgentemente tanto planes de prevención como de contención y reclamaba que además de herramientas científicas como la inteligencia artificial, la genómica, la cristalografía o las plataformas de vacunas, a la gestión contra las pandemias se integraran ciencias sociales, manejo de crisis, logística, consideraciones éticas y estudios sobre estrategias de comunicación.

Si fuera una advertencia aislada podríamos considerarla casualidad, pero lo cierto es que los científicos llevaban años alertando que una pandemia como la Covid-19 iba a ocurrir, y no se les hizo suficiente caso. Algo de autocrítica debería hacer la comunidad científica al analizar por qué tiene menor peso social del que merece, pero lo cierto es que previo a la pandemia no se escucharon las recomendaciones del colectivo con más y mejor conocimiento del planeta. Una falta de atención para reflexionar y corregir.

Esto cambió de manera radical (veremos si transitoria o no) durante la pandemia. Los científicos tuvieron más espacios que nunca en los medios de comunicación, ganaron miles de seguidores en redes sociales, y se convirtieron en nuestros principales referentes. Algunos conspiranoicos se hacen virales por lo surrealista de las burradas que dicen, pero su impacto real es mucho menor del que parece. A la hora de tomar decisiones colectivas e individuales a quien mayor caso se le hizo -a pesar de que les tocó lidiar con prisas e incertidumbre y en momentos no atinaron- fue a los científicos.

Obviamente la confianza en la ciencia no es universal, pero es innegable que su presencia en medios y órganos de decisión ha crecido sobremanera durante la COVID19. Y aquí viene un primer gran reto: mantenerla. La oportunidad es mayúscula. Los investigadores han aparecido en programas televisivos y radiofónicos de máxima audiencia y nos hemos familiarizado con sus caras, su tono y hasta su lenguaje. No pueden desaparecer tras la pandemia.

Debemos aprovechar esta cercanía con medios y población para mantener su presencia y que nos sigan informando de más temas con su conocimiento y rigor característico. Especialmente en un mundo y redes sociales infectadas por farsantes, teorías conspirativas y pseudociencias, la educación debe ser la vacuna y la buena información científica la terapia. Debemos prestar más atención a la ciencia.

Pero la ciencia durante la pandemia no fue así. En momentos de máxima presión y miles de muertes al día a los científicos no se le aceptaba fácilmente un “no lo sé” por respuesta. Eran quienes mejor información tenían, y aunque incompleta, en ciertos momentos las prisas eran más importantes que el rigor. Los investigadores se quejaban de que la sociedad no entendía cómo funcionaba la ciencia, pero en ocasiones parecía que ellos tampoco entendían como funcionaba la sociedad . Se debía tomar decisiones urgentes, con la mejor información disponible, y dar a conocer datos antes de lo que sería ideal.

Una ciencia más financiada y dirigida

Cuando EEUU impulsó el Proyecto Manhattan el objetivo estaba muy definido: poner todo el dinero y neuronas que hicieran falta en construir una bomba atómica. En la década de los 60 Kennedy hizo lo propio inundando de recursos a la NASA con la misión de que un estadounidense pisara la Luna, ya entrados los 2000 el CERN dirigió gran parte de sus recursos a detectar el bosón de Higgs, y en 2020 vivimos una de las misiones científicas más rápidas y exitosas de la historia: crear no una sino varias vacunas contra la CCOVID19 en un tiempo récord inferior a un año.

El conocimiento que ya se tenía sobre otros coronavirus, como el SARS-CoV o el MERS-CoV, ha permitido avanzar rapidísimamente en el desarrollo de la vacuna.

Cuando en verano de 2020 algunos laboratorios decían que su vacuna podría estar lista antes de terminar el año la gran mayoría de virólogos e investigadores respondían que eso era imposible; que nunca se había desarrollado una vacuna tan rápido. Parecía propaganda. Sin embargo, gracias a las cantidades ingentes de dinero público dispuesto para el desarrollo, pruebas y ensayos de vacunas, a diseños más ágiles de ensayos clínicos y a procesos de aprobación más rápidos por las agencias reguladoras, entre otros factores, el éxito fue descomunal y demostró que cuando la ciencia tiene financiación y dirección, suele responder.

No hay duda que esto permeará en otros ámbitos de la medicina pero también tecnológicos o medioambientales, y es de esperar que tanto a nivel europeo como nacional los presupuestos de ciencia vayan creciendo en los próximos años. Sería decepcionante que no fuera así. Con la experiencia de la COVID19, los políticos no pueden ser tan malos como para no darse cuenta de que se necesita invertir más y mejor en ciencia. Pero unida a esta mayor financiación es posible -y deseable- que se defina también una mayor dirección. Los científicos suelen pedir financiación para las líneas de investigación que ellos dominan y consideran importantes, pero que en ocasiones pueden no coincidir con lo que es más importante para la sociedad que les financia. O al menos, habrá áreas estratégicas para un país que quizá no están del todo bien atendidas por su comunidad científica. En este sentido, sin dejar de financiar la ciencia arriesgada y prometedora que proponen los buenos investigadores, es posible que este extra de financiamiento venga condicionado hacia temáticas más estratégicas y enfoques más aplicados, y que se esté más pendiente de evaluar los resultados de los científicos. No es algo que suela gustar al investigador, pero que quizá debe acostumbrarse y apreciar.

En realidad sería fabuloso que el interés por la ciencia de los responsables públicos fuera tan elevado que se dirigieran a sus universidades o instituciones científicas ofreciendo apoyo y pidiendo ayuda para afrontar problemáticas locales o reforzar economías con un enfoque multidisciplinar y de misión. La ciencia tiene un valor académico incuestionable y que de ninguna manera se debe menospreciar, pero como vimos durante la pandemia, su valor social puede ser todavía mucho más relevante y beneficioso si le damos mayor financiación, atención y dirección. Puede que ahora tengamos todavía preocupaciones más urgentes, pero el análisis de cómo afectó la pandemia a la propia ciencia será de los más interesantes y necesarios. Seguiremos.