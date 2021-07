Muere el actor Gabriel Latorre a los 68 años

Era un actor versátil que demostró su talento en el teatro, el cine, la televisión y la radio. Hoy son muchos los actores y actrices que lloran la muerte de Gabriel 'Gabi' Latorre a los 68 años. Nació en Zaragoza en 1953 y desde sus inicios en la profesión se caracterizó por su voz grave, un arma para trabajar también en el sector del doblaje. Su carrera está muy unida a RTVE, ya que en esta casa ha participado en series tan conocidas como la famosa Cuéntame como pasó, Amar en tiempos revuelos, Ramón y Cajal y Miguel Servet, la sangre y la ceniza.

Gabi Latorre trabajó con Almodóvar, Vicene Aranda, Fernando Trueba y Antonio Mercero,

“Creo que soy un actor camaleónico que me transformo con facilidad. Cuando tengo que encarnar algún papel, lo estudio, lo pienso y me miro al espejo y ya me sale", dijo en una ocasión en una entrevista para el Heraldo de Aragón, diario que repasa hoy su extensa carrera y anécdotas, y recoge las palabras del cinéfilo Luis Alegre que decía que Gabriel Latorre era "uno de los actores con mayor pasión, pero al mismo tiempo con menos ambición, que he conocido".

La Academia de Cine Aragonés ha dado la noticia de su muerte y pone en valor su talento y valía, así como su extensa trayectoria. “Tenía un enorme talento interpretativo, una gran voz, pero ante todo era un ser sensible y de un enorme corazón para sus amigos. Aunque se sintiera mal, nunca perdía su sentido del humor tan peculiar”, dice Jesús Marco, su presidente.

“Con mucho pesar, nuestro compañero Gabriel Latorre ha muerto.

Los que tuvimos la suerte de trabajar con él, sabemos de su generosidad y entrega.

Fue un maestro y un amigo.

Siempre en nuestros corazones. D.E.P���� pic.twitter.com/auaxDaENdC“ — ACA (@ACA_Cineastas) July 1, 2021