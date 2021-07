Pablo Alborán ha metido la pata y no ha podido evitar compartirlo en sus redes sociales con todos sus seguidores. El cantante se ha grabado en unas stories de Instagram con los ojos vidriosos de haber llorado durante horas, algo que ha preocupado enormemente a sus seguidores. Pero todo se ha tranquilizado cuando ha explicado lo que le ha ocurrido. Se trata de un accidente doméstico en el que Pablo Alborán ha confundido la crema hidratante con la pasta de dientes nada más y nada menos que... ¡echándosela en el ojo!

El accidente doméstico de Pablo Alborán

"Os voy a contar lo que me acaba de pasar", empieza Pablo Alborán en su vídeo tumbado al volver de varios actos. El cantante estuvo fuera de su casa todo el día cantantando: "He tenido un día muy bueno, hice una entrevista maravillosa", asegura. Pero luego al volver a casa... El día se torció de lo lindo para él y acabó llorando durante horas por algo que jamás creería que le pasaría: una confusión de lo más 'tonta' que le podría ocurrir a cualquier: "Llego a casa, me corto el pelo, me quito el maquillaje de la entrevista y me equivoco", dice Pablo Alborán con una cara de estar a punto de soltar un bombazo.

"En vez de echarme crema hidratante en los ojos, me echo pasta de dientes", explica resignado mientras que se señala a su cara: "Y ahora no paro de llorar. Llevo dos horas llorando", asegura. Un accidente doméstico que el cantante se ha tomado con mucho humor y que ha compartido en sus redes sociales para el disfrute de sus seguidores. En cuanto los usuarios han visto el vídeo se ha generado un tremendo revuelo con cantidad de reacciones.

“Consejos de belleza para @pabloalboran…. La pasta de dientes sirve para secar los granos…. si utilizas como contorno de ojos…. Pues igual lo mínimo q te pasa es llorar….. Todo bien ✌�� pic.twitter.com/N4NmaSxUEE“ — Yoli Ro �� (@yrodrgom) June 28, 2021

Pero, ¿por qué llora Pablo Alborán? Es decir, ¿sabes por qué la pasta de dientes irrita los globos oculares? Aunque el torpe accidente del cantante parezca algo excepcional, se trata de un problema bastante más común de lo que parece. De hecho, hace unos años le pasó algo parecido al boxeador Anthony Ogogo cuando confundió la pasta de dientes con una pomada cicatrizante tras ser intervenido en su ojo, según cuenta la doctora ortodoncista Patricia Bratos.

Pablo Alborán ha llorado durante horas porque la pasta de dientes genera una reacción en la zona del ojo con picor, enrojecimiento y lágrimas debido a que la composición de los dentífricos suelen contener desinfectantes propios para bajar la carga bacteriana y agentes jabonosos que provocan el efecto espumante de la pasta de dientes, con un diseño preparado únicamente para la mucosa que produce la boca. Y la única forma de evitar que alguna vez puedas sufrir una confusión similar a la del cantante es revisar siempre la composición de lo que nos echemos o tener mucho cuidado de no confundir los envases.