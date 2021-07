La sorprendente separación de Amelia Bono y Manuel Martos, tras 13 años de matrimonio y cuatro hijos en común, se ha convertido sin duda en una de las noticias del día y uno de los divorcios más sorprendentes de los famosos. La revista ¡HOLA! ha publicado en exclusiva la noticia de la ruptura de la pareja, que era una de las más estables y enamoradas de España. Ambos llevaban un tiempo distanciados y tomaron la decisión hace meses, aunque no ha sido hasta ahora que han querido hacerlo público. Aseguran que lo más importante para ellos es la felicidad de sus hijos, motivo por el que siguen viviendo juntos como una familia. Preguntada por la situación, Amelia Bono ha hecho sus primeras declaraciones: "Estamos todos bien", dice. Por otro lado, Manuel Martos ha respondido a las preguntas de la prensa confirmando el divorcio y asegura que ambos emitirán un comunicado próximamente.

También ha dicho que siguen viviendo juntos por el bien de sus cuatro hijos y porque tras tantos años de relación, se tienen muchísimo respeto, cariño y amor , solo que de otra forma: "No pasa nada. Eso la normalidad total. Es el cariño y el amor que nos tenemos. Pero no pasa absolutamente nada", zanja.

Amelia Bono no quiere hacer declaraciones sobre su divorcio

La hija de José Bono no ha quiere saber nada de la prensa y sigue con sus rutinas diarias pese a haberse convertido en la noticia del día. Tiene por costumbre salir a pasear y hacer un poco de running, pero no a ser la protagonista del corazón y la prensa rosa, por lo que ha preferido permanecer en silencio y no hacer nuevas declaraciones sobre su ruptura con Manuel Martos. Según la revista, la pareja ya había tomado la decisión hace meses, pero hasta ahora no habían querido hacerlo público.

Su separación ha sido amistosa después de tantos años juntos y enamorados y han aclarado que no existe la involucración de terceras personas por ninguna de las dos partes, descartando así por completo la infidelidad como motivo. Además, han dejado claro que lo que más les importa es la felicidad de sus hijos, por lo que continúan viviendo como una familia para hacerles la vida más fácil, como ya hicieron Sara Carbonero e Iker Casillas en su separación en marzo. Lo único que ha querido decir Amelia Bono al respecto es que todos se encuentran perfectamente, evitando confirmar o desmentir su separación matrimonial: "Estamos todos bien", asegura. Mientras tanto, Manuel Martos ya ha confirmado que la exclusiva de ¡HOLA! es cierta y que próximamente emitirán un comunicado conjunto.