Poeta, artista visual y activista. Cecilia Vicuña (Santiago de Chile, 1948) es considerada una de las pioneras del arte conceptual chileno. Desde los años sesenta, sus dibujos, collages, esculturas, vídeos y acciones, se sitúan en los márgenes de los circuitos oficiales del Arte y no es hasta su participación en la documenta 14 (2017), celebrada simultáneamente y por primera vez en dos ciudades, Kassel (Alemania) y Atenas (Grecia), que su carrera se impulsa considerablemente consiguiendo reconocimiento internacional. Obtuvo el Premio Velázquez de Artes Plásticas en 2019.

El ecologismo, la cultura indígena, el poder de las palabras o el feminismo, vertebran su práctica artística. Una extensa obra caracterizada por la búsqueda constante del arte puro, de la libertad; huyendo de jerarquías, géneros y límites, físicos o temporales. Arte y poesía entendidas como formas de resistencia frente a los convencionalismos sociales y la represión política.

Aprovechando la retrospectiva Cecilia Vicuña. Veroír el Fracaso Iluminado, comisariada por Miguel A. López (Lima, Perú, 1983) en el Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles (CA2M) hasta el 11 de julio, el próximo programa de Metrópolis recorre sus más de cuatro décadas de trabajo.

Tribu No: el no-hacer como acción

En 1967 Cecilia Vicuña escribe el No manifiesto que daría origen a la formación de la ‘Tribu No’, un grupo de jóvenes poetas, artistas y activistas chilenos que proponían el no-hacer como acción, frente a las fuerzas conservadoras de Chile y del mundo. Realizaron numerosas acciones poéticas en espacios públicos entre 1967 y 1972: Matrimonio colectivo (Tribu No, 1967), Bosquecito Blues (Claudio Bertoni y Cecilia Vicuña, 1967-1968), Niñas flores (Tribu No, 1969-1970), Sonia Flor (Tribu No, 1969-1970).