Las grandes firmas de todo el mundo nos han mostrado sus colecciones en los últimos meses de manera original y segura. A través de sus desfiles virtuales, montajes digitales y redes sociales hemos podido descubrir las próximas tendencias, entre ellas una marcada predilección por las prendas y accesorios fluffys.

Los bolsos peludos de Miu Miu, Chanel o Fendi; los abrigos peluche de Max Mara, Coach o Givenchy; los pañuelos furry de Paco Rabanne o los cuellos de Proenza Schouler son solo algunos ejemplos de esta moda que llega con fuerza. O, mejor dicho: ¡con mucho punch!

Tips para iniciarse en el Punch Needle

Es una técnica super fácil y resultona, ideal para ocupar los ratos libres del verano. ¿Quieres personalizar una prenda o crear tu propio bolso? Puedes punchear hasta en la playa. Basta con tener en cuenta algunas reglas básicas:

1 - Consigue una buena aguja mágica. Como en todo, en el Punch Needle hay desde Rolls Royce hasta triciclos. No hace falta que inviertas una fortuna en una buena aguja, sobre todo si estás empezando, pero tampoco te dejes convencer por las más baratas. Es mejor elegir una de un precio razonable que permita jugar con la altura de los bucles y crear combinaciones infinitas

2- La elección de la tela y los hilos. Una de las cosas que más dudas suscita al comenzar es qué tela y qué hilos usar. Las agujas de punch needle pueden ser de distintos grosores. Si quieres bordar con lanas o hilos de algodón gruesos, necesitarás una aguja gorda y, debido a ese grosor, esa aguja no podrá atravesar una tela normal, como una camisa de algodón. Para esas agujas, necesitas monk's cloth que es la tela para punch needle, aunque también puedes usar opciones más baratas y fáciles de encontrar, como la tela de arpillera. Si quieres bordar sobre telas con una trama más cerrada, necesitarás una aguja más fina y, por lo tanto, deberás usar también hilos más finos, tipo mouliné o perlé.

3- Primeros pasos. Una vez tienes el material ya puedes empezar. Tras enhebrar la aguja, basta con ir clavándola a intervalos regulares para conseguir bucles homogéneos, pero no hace falta que cuentes puntadas como ocurre con el tricot o el punto de cruz.

4- Problemas frecuentes. Aunque bordar con Punch Needle es muy fácil, de hecho, es una actividad perfecta para niños, al comenzar puedes encontrarte con algunos problemas que tienen fácil solución. Si los bucles no se te quedan o te salen irregulares puede ser que estés levantando demasiado la aguja al avanzar y tú misma deshagas el bucle al tirar. Prueba a levantar muy poquito la aguja y avanzar despacito hasta que le cojas el truco. También puede ser que el hilo no fluya correctamente. En ese caso, asegúrate de que no sea demasiado grueso para tu aguja o que sencillamente no estés cogiéndolo con la mano o el codo impidiendo que el ovillo se deshaga sin tirar.

5- Coser y cantar. ¡Ya estás lista para crear sin parar! Las redes están llenas de ideas para inspirar tus proyectos: cojines, bolsos, cuadros, espejos, peluches, alfombras... Es un plan perfecto para desconectar este verano y aprovechar para hacer todas esas cosas que tenemos pendientes y nunca encontramos tiempo.