Este semana, José ha colgado el delantal: el "doctor" de MasterChef ha abandonado las cocinas y quizás el amor, ¿Qué tal su relación con Ofelia? ¿Cómo ha sido la convivencia? ¿Ve justa su expulsión? El cardiólogo se marcha tras no superar el reto que le enfrentó a Arnau y a Ofelia en la prueba de eliminación y nos cuenta todos los detalles en esta entrevista exclusiva de RTVE digital. Ahora, ha vuelto a la primera línea de la medicina, así que nos ha recibido...¡en su consulta! "Ha sido una experiencia brutal, pero me debo a mis pacientes y me ha dado alegría encontrarme con ellos también", nos ha dicho.

Un inicio complicado

José fue seleccionado para entrar a esta novena edición, pero dio positivo por Covid en las pruebas médicas. Después, decidió quedarse ayudando en su hospital en el pico más alto de la pandemia. Así que el programa le dió una nueva oportunidad que supo aprovechar. No obstante, algunos de sus compañeros vieron enseguida en él un gran rival. "El pensamiento hacía mí de mis compañeros no era ideal y lo pasé regular, pero el tiempo pone cada uno en su sitio y me gané el cariño de esos compañeros que tengo para la vida", asegura.

En esta entrevista nos ha confesado que, durante esas semanas en las que estuvo esperando poder entrar, se estuvo preparando a conciencia. "Fue como si estuviera preparándome una oposición, exactamente igual". Me pillé mi sifón, mi kit de esferificación y todo".

Tras una incorporación al programa en la que deslumbró a los jueces con unas esferificaciones perfectas, sus siguientes pruebas fueron más irregulares, hasta llegar a la eliminación. Su equipo tuvo que ir a la prueba por un cocinado en exteriores en el que Ofelia estuvo muy agobiada y eso acabó afectando al equipo. "La prueba de exteriores fue muy difícil. Me fue imposible hacer equipo a pesar de que lo intenté... dos no se pelean si uno no quiere", reconoce. "Si una persona te dificulta tanto (en referencia a Ofelia) no se puede. Me dediqué a mi receta pero no se pudo". "Veía a Ofelia súper agobiada y no respondió como un equipo tiene que hacer las cosas", reconoce. "Su fallo de actitud fue fruto del agobio y eso nos llevó a la eliminación", ha sentenciado.