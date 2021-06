Todos los ojos van a estar pendientes de ellos, y, por supuesto, las cámaras de los reporteros. La expectación es máxima para ver a los príncipes Guillermo y Harry juntos de nuevo. El pequeño, Harry, ha viajado solo desde California donde vive con su esposa, Meghan Markle y sus hijos Archie y Lili, para inaugurar junto a hermano una estatua en honor a su madre, Diana, en el día en que habría cumplido 60 años. "Creo que es muy triste que esta estatua, que fue un proyecto para celebrar juntos el recuerdo de su madre, a la que ambos adoran y echan de menos, quede en segundo plano y se esté convirtiendo en cambio en un evento para analizar la relación que hay entre los hermanos''. Habla Penny Junor, la escritora especializada en biografías de los miembros de la familia real británica.

Este martes hemos visto a los hermanos por separado. A Harry en la entrega de el Premio Diana, la única organización benéfica creada en memoria la princesa de Gales, que se centra en los jóvenes y el cambio. Su discurso, en el que dijo que su madre estaría orgullosa de los ganadores, se hizo por video por la medidas sanitarias. A Guillermo lo vimos con Kate y su hijo Jorge en el estadio de Wembley, para ver el partido entre la selección inglesa y la alemana.

La última vez Harry y Guillermo estuvieron juntos fue en el entierro de su bauelo, Felipe de Edimburgo y todos dicen que ese día tuvieron un feroz enfrentamiento con duros reproches. "A menos que uno de ellos vaya a pedir perdón, y creo que probablemente tenga que ser Harry, no veo que esta relación se arregle por el momento", añade la escritora.

La explosiva entrevista que Harry y Meghan concedieron a Oprah Winfrey en marzo no ha hecho más que exacerbar los problemas. En esa entrevista, Harry criticó a su padre Carlos y dijo que Guillermo, de 39 años, y la familia estaban atrapados, y la pareja acusó a un miembro de la realeza no identificado de hacer un comentario racista. El propio Harry le dijo a Winfrey que su relación era "espacial en este momento" pero que esperaba que el tiempo la sanara. Harry dijo: "Quiero mucho a William, es mi hermano, hemos pasado un infierno juntos y tenemos una experiencia compartida. Pero estamos en caminos diferentes".

La inauguración de la estatua el jueves en el Jardín Hundido del Palacio de Kensington, donde vivía Diana y que ahora es el hogar de Guillermo y su familia, será un evento pequeño con sólo los príncipes, la familia cercana de Diana y el escultor Ian Rank-Broadley entre los pocos asistentes. El periódico Daily Telegraph informó de que Guillermo llevaría a su esposa Kate, duquesa de Cambridge, y a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, a ver la estatua en privado antes de su inauguración oficial, ya que no estarán presentes ese día. " Sospecho que la presencia de Kate facilitaría mucho las cosas, porque es alguien con quien se puede hablar. Espero que el hecho de que no vayan Meghan y Kate, de que estén solo ellos dos y que el espíritu de su madre , que pasó mucho tiempo en ese jardín, pueda unirlos. Espero que pueda empezar a sanar su herida. Que estos chicos, que estaban tan unidos, vayan ahora en direcciones completamente diferentes y no se hablen es una tragedia".

La vida sin Diana

Casi un cuarto de siglo después de su muerte, Diana sigue cautivando. Los periódicos británicos repasan periódicamente su vida y las circunstancias que rodearon su muerte. La revelación de un periodista de la BBC diciendo que mintió para conseguir la entrevista con ella en 1995, en la que admitió una aventura y compartió detalles de su fallido matrimonio con Carlos, ha sido un bombazo en el Reino Unido.

''No creo que estemos en el mismo lugar que en 1997. Creo que el futuro de la monarquía pendía de un hilo durante esa semana antes del funeral de Diana, pero hoy no. Tenemos una Reina muy querida, que está en el trono. Y Carlos está recibiendo una 'paliza' por parte de su hijo, que le adelanta en popularidad y en el camino al trono. Pero Harry no es el heredero al trono. Y, a menos que vaya a seguir disparando dardos desde el otro lado del Atlántico, la monarquía no debe preocuparse. Sobrevivirá a esto".