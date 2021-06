Resuelto el misterio de la disminución de brillo de Betelgeuse

A finales de 2019, la disminución de brillo de Betelgeuse, un cambio perceptible incluso a simple vista, que llevó a algunos equipos de astrónomos a dirigir sus telescopios hacia esta estrella anaranjada situada en la constelación de Orión.

Entre esos investigadores figuraba Miguel Montargès, del Observatorio de París (Francia) y KU Leuven (Bélgica), y su grupo, que usaron el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO) en Chile para realizar las observaciones.

Ahora se publican las únicas imágenes que muestran la superficie de Betelgeuse cambiando de brillo entre finales de 2019 y principios de 2020.

Una imagen de diciembre de 2019, en comparación con otra anterior tomada en enero del mismo año, mostró que la superficie estelar se había vuelto más oscura, especialmente en la región sur. Pero la comunidad astronómica no tenía claro cuál era el motivo.

Desmontando especulaciones sobre explosión estelar

Yendo más allá de un simple estallido polvoriento, se especuló en las redes sobre la posibilidad de que la caída de brillo de Betelgeuse pudiera indicar su muerte inminente con una espectacular explosión de supernova.

“La gran atenuación de Betelgeuse no era una señal temprana de que la estrella se dirigía hacia su destino final“

En nuestra galaxia no se ha observado una supernova desde el siglo XVII, por lo que los astrónomos actuales no están del todo seguros de qué esperar de una estrella en la antesala de un evento de este tipo. Sin embargo, esta nueva investigación confirma que la gran atenuación de Betelgeuse no era una señal temprana de que la estrella se dirigía hacia su destino final.

Para monitorizar los cambios de la estrella, el equipo utilizó el instrumento SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research, búsqueda de exoplanetas con espectropolarimetría de alto contraste), instalado en el VLT de ESO, así como datos del instrumento GRAVITY, instalado en el VLTI (el interferómetro del VLT, Very Large Telescope) de ESO.