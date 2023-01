¿Cómo limpiamos la basura espacial?

“Más tarde o más temprano el espacio será un vertedero tal que ya no podremos ni usar nuestros satélites”.Rüdiger Jehn, Ingeniero, Agencia Espacial Europea

“Sí, los galos tenían razón, el cielo se nos puede caer encima”. Es la advertencia que nos hacen desde el documental Alerta: basura espacial, disponible gratis y online hasta el 24 de enero de en la plataforma de vídeo RTVE Play. Desde los inicios de la conquista del espacio, los residuos en las afueras de la Tierra se han multiplicado y nunca pensamos como especie que llenar el espacio de basura se nos iba a volver en nuestra contra. Ahora parece que empieza a ser urgente tomar medidas y acabar con los graves riesgos que implica para los satélites y para todas las misión espaciales actuales y del futuro.

Se necesita un regulador internacional

Los países han tratado de seguir una serie de reglas de no proliferación de los desechos de gran tamaño en el espacio como vaciar el carburante a bordo de sus vehículos espaciales, duración máxima de veinticinco años en órbita para los satélites y en el caso de que estos no ardan al entrar en la atmósfera, se exige que su impacto se produzca en los océanos. Estas reglas no siempre se cumplen, y no existe un organismo regulador que pueda imponer sanciones.

Otras soluciones pasan por rescatar algunos de los objetos que hemos ido dejando en órbita. Una labor para la que se necesitaría crear un nuevo oficio: el de barrenderos del espacio. En todo el mundo, hay laboratorios tratando de desarrollar robots-satélites capaces de capturar los desechos y desorbitarlos.

Los expertos reclaman la creación urgente de un regulador internacional. “La solución tiene que venir de lo más alto, de las Naciones Unidas, o de un organismo que legisle, y que obligue a la gente a reducir la cantidad de desechos espaciales y a cargar con el coste de su limpieza”, sentencia Rüdiger Jehn.