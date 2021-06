El domingo a las 22:05 en La 1 se estrena Parásitos, la película del surcoreano Bong Joon-ho que ha arrasado y abrumado con su éxito. La fascinante sátira se ha ganado a la crítica, al público y a los académicos. Taquillera y premiada. Cruda y emotiva. Remueve lo más visceral, deja poso durante días y meses, no te la consigues quitar de la cabeza, ni a ella ni a sus protagonistas. El espectador sabe que ese espacio narrativo tiene algo de especial, una receta mágica que te adentra en la trama y no te deja salir. ¿Cuál es esa chispa que nos deja sentados en la butaca? Nadie la sabe, es secreta, como la receta de ciertas bebidas azucaradas. Adictiva y perversa. Y, aunque no podemos resolver este acertijo cubierto de gloria, sí te damos motivos por los que no te puedes perder el film.

Dos familias muy diferentes, un sótano y una mansión La aguda trama comienza con una familia cuyos miembros están en paro y viven en un semisótano. Están sin wifi en un país ultratecnológico, desconectados del mundo y sumergidos en una gran brecha social. Cuando el hijo logra un empleo como profesor de inglés para un adolescente de la alta sociedad, la familia planeará introducirse en la casa para participar de la abundancia. Los pobres buscan la grieta para introducirse en la mansión. A los ricos les importa poco la existencia de éstos en su hogar. Pero ambas familias comenzarán una relación imprevisible y de lo más reflexiva. ¿Quién se aprovechará de quién?, ¿quién parasita a quién?

Crudeza adictiva y denuncia político-social El universo de Bon Joon-ho se caracteriza por el costumbrismo que humaniza cualquier género, la viveza de la puesta en escena y el humor. Bajo la indudable premisa de ¿quién parasita a quién?, se abre un espacio fílmico que propicia a narrar una lucha de clases salvaje y valiente. Una realidad internacional ubicada en Corea del Sur. Lo pobres explotan su inteligencia para hallar la forma de tener una vida más digna. Los ricos, snobs e inseguros, presentan unas carencias y vacíos emocionales que creen poder llenar con la presencia de la otra familia. Dos universos que derivan en denuncia político-social, revisión de géneros canónicos y humor negro de tintes surrealistas.

Ha hecho historia en los ‘Óscar’ Como hemos adelantado, Parásitos es un largometraje que se ha llenado los bolsillos de estatuillas. Se llevó la Palma de Oro en Cannes por unanimidad, dos premios BAFTA, dos Premios de la Crítica Cinematográfica y un largo etcétera. Que una obra de arte sea premiada es lo justo y deseable, pero lo verdaderamente notable aquí es que este thriller ha hecho historia en los ‘Óscar’: acaparó cuatro Premios de la Academia en 2020, convirtiéndose en la primera producción de habla no inglesa ganadora del Oscar a la Mejor Película. Este dato no es baladí, sino que marca un antes y un después en el proceso de globalización de los galardones.

Taquillera e invencible Solo contando con Estados Unidos, el largometraje se estrenó en más de 1.000 cines y recaudó más de 30 millones de dólares en taquilla. Es innegablemente invencible ya que consiguió el éxito pese a tener que competir con películas de reputados nombres que se estrenaron paralelamente el mismo 2019, como Érase una vez en… Hollywood, de Quentin Tarantino, El irlandés, de Martin Scorsese o Joker, de Todd Philips. Y todo ello lo ha conseguido siendo una historia coreana contada en coreano. Mucho mérito. Cartel 'Parásitos' RTVE.es