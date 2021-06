¿Se imaginaba el escritor Javier Castillo ver un anuncio de su nuevo libro 'El juego del alma' anunciado en uno de los paneles de publicidad en Times Square? Castillo es uno de los escritores que más novelas vende en España y uno de los reyes indiscutibles del thriller. Ha vendido más de un millón de ejemplares y ha publicado en más de 60 países.

En 'Página Dos' el escritor habla con Óscar López sobre este thriller en el que diversos investigadores van tras la pista de un asesino en serie. El 11 de mayo la novela se lanzó para el público hispanohablante en Estados Unidos y se publicitó en Times Squares: “es un sueño ver como algo que he escrito desde mi casa en Málaga de repente llega a todo el planeta”, dice Javier Castillo. “Ilusiona mucho el verte ahí en grande en el centro neurálgico de la publicidad y sobre todo porque también es como devolver a su hogar a los personajes porque están ambientados allí.”, añade. Y es que la historia de 'El juego del alma' sucede en Nueva York.

Los personajes

'El juego del alma' no es la segunda parte de 'La chica de nieve'. Aunque se pueden leer de manera independiente al novelista le gusta continuar con los personajes de su anterior novela que viven en la ciudad americana: “son personajes que ya conocemos de ‘La chica nieve’ pero que en esta historia los conocemos en su propia burbuja dramática.”

Miren Triggs es una periodista de investigación muy particular. Trabajaba en el el periódico Manhattan Press pero en 'El juego del alma' la conocemos después de que haya publicado un libro - que se llama ‘La chica de nieve’- y se haya convertido en una escritora de éxito. Miren se encuentra en un mundo que no le pertenece, está alejada del periodismo e inmersa en la promoción de su novela. “Se siente muy perdida porque no es exactamente lo que a ella le llena que es buscar, investigar y descubrir la verdad.”, explica el escritor.

El policía Ben Miller es jefe de la unidad de desaparecidos del FBI, está a punto de jubilarse y es el encargado de buscar a Alison Hernández, una chica que aparece crucificada en un nave de Nueva York. “Es un inspector un poco más cansado, un poco más destrozado por esa vida llena de dolor y drama.”, relata el autor,

Jim Schmoer, que también aparece en ‘La chica de nieve’, es el profesor de periodismo de la Universidad de Columbia y Miren fue su alumna. Defiende un periodismo independiente y la verdad por encima de todo. Sin embargo, ve como no puede hablar de todo lo que quiere en el podcast que publica por presiones del poder: “Se siente aplastado un poco por el mundo.”