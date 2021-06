Natalia Lafourcade, nació en Ciudad de México. Con 14 años se formó en guitarra, piano y canto. En 2002 publicó su primer disco que llevaba como título su nombre. Tras numerosos premios internacionales se ha sumergido en el folclore de su país.

Lafourcade tiene una forma de cantar muy delicada y ahora es cuando podemos volver a disfrutar de ella. Ha sacado la segunda parte del disco que publicó hace un año, 'Un canto por México'. La semana pasada salió a las plataformas y la semana que viene sale en formato físico, tanto en CD como en vinilo: "Algunos seguimos coleccionando este formato, a mí me sorprende", ha asegurado la artista en De pe a pa de RNE.

Este álbum nació tras realizar un concierto solidario, tras el terremoto sucedido en 2017. "El disco nace por una buena causa: Reconstruir un centro comunitario en Veracruz . Hay un porcentaje de las ganacias del disco que las dono a esta iniciativa . [...] Se trata de un lugar que mantiene vivas las tradiciones, y a partir de ahí quería ayudar a conseguir mucho dinero para empujar la reconstrucción. Empezamos a preparar ese concierto y dijimos eso está muy bonito no puede quedarse solo en un concierto. Si lo hacíamos en un disco no se perdería. Ha sido muy sorprendete ver la naturaleza de este proyecto. Y ver cómo ha tomado naturalidad, fuerza", ha comentado a Pepa Fernández .

Cuando Natalia publicó el volumen hace un año dijo que era para ella un árbol de la vida: "Sigue siendo un árbol para mí. No solo es un canto por México, ya entendí que ocasionó amor. Además, está lleno de matices, canta a la alegría, le canta a la vida pero también a la muerte. El canto de las mujeres, de la libertad, de la protesta . Por lo que dicen las letras. Sientes la fuerza de la naturaleza de la tierra, hay mucha información en las canciones. Y eso se ve reflejado", ha confesado la cantante.

"Tú si sabes quererme"

Cada colaboración tiene una historia. "Tú si sabes quererme" es un tema que interpreta junto a Rubén Blades: "Realmente el día que yo conocí a Rubén Blades en persona fue cuando estabamos en los Latin Gramys hace unos años. El destino jugó sus hilos. Nos sentamos juntos y se volteó y me saludó y me dijo oye esas canciones que tienes me gustan mucho. Él tuvo que subir al escenario y se quedó ahí sembrada la semillita. Y al final fue así y teníamos a Rubén en este pryecto".