Natalia Millán: "Soy tímida patológica, pero disimulo"

¿Tienen precio tus secretos? ¿y si te diesen un millón de euros por contarlos? eso es lo que se les plantea a las protagonistas de la obra teatral El mensaje, representada en el Teatro Lara. Una de las protagonistas, Lucía, acaba de enterarse de que ella y sus dos hijas son las herederas de su ex marido, pero hay una condición: tienen que ver un vídeo en el que él, les relata algunos secretos.

La actriz Natalia Millán, quien interpreta a Lucía, ha estado en el programa De pe a pa de RNE para desvelarnos algunos de los mejores secretos de esta obra.

El personaje de Natalia Millán es una mujer que tiene una familia muy peculiar: "No tengo ningún aprecio a mi ex marido en la obra. Esta función lo que pretende es que la gente se ría que deje de pensar. Pretende, mediante la risa, crear bienestar en el espectador", ha confesado.

Su primera vez en el Teatro Lara

Es la primera vez que trabaja con Ramón Paso, y la primera vez que, por sorprendente que parezca, actúa en el Teatro Lara: "Este era uno de los que me quedaba y es maravilloso, tan bonito, es una bombonera. Tiene una historia muy bonita. Yo adoro a Manuel de Falla, pienso que no lo valoramos lo suficiente y ahí estrenó su Amor brujo. Cuando me enteré me emocioné".