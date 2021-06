El nombre del colectivo nos remite directamente a la obra distópica de Huxley (“Un mundo feliz”, Aldous Huxley, 1932). Y efectivamente, su discurso no está muy alejado de esa referencia. Los diseñadores y activistas gráficos Sonia Díaz y Gabriel Martínez, o lo que es lo mismo, ‘Un mundo feliz’ se definen a sí mismos como trabajadores culturales al servicio de la sociedad. En su trabajo apuestan por un diseño popular socialmente responsable que provoque la reflexión y el diálogo, y fomente el análisis crítico llamando la atención sobre asuntos relevantes de la actualidad. Entienden Diseño, Arte y Política como herramientas activadoras del cambio social.

Su obra, de libre uso, y al margen de los circuitos oficiales y comerciales del arte o la publicidad, se materializa en carteles, publicaciones, fanzines, pegatinas, camisetas y todos los soportes posibles que hagan llegar sus mensajes al gran público. Pero estos mensajes no son sus opiniones personales, como afirman, “parten de ideas, noticias y pensamientos de otras personas y de hecho, muchas veces, aparecen citas, porque, consideramos que la mejor manera de llegar al mayor número de personas, es precisamente que no sean nuestras ideas, sino que sean ideas colectivas”.

Imágenes de la exposición TOWAPO en c arte c (2019) tve

Sin embargo, a UN MUNDO FELIZ no le interesa la Política ni la ideología más que en su sentido más amplio, pues consideran que todos participamos en política en la medida en que vivimos en sociedad. En la serie Politics , por ejemplo, cuestionaban algunos conceptos aplicando la palabra ‘POLITICA’ a diferentes imágenes para llamar la atención sobre lo que supone mirar diversas cuestiones bajo el prisma de la política.

Lo que ocurre en el mundo actual a nivel social, político o cultural, es la fuente de la que se nutre la obra de UN MUNDO FELIZ, sin olvidar el pasado, pero no en sentido nostálgico, sino con la intención de entender el mundo actual a partir de la revisión de la historia. Por eso, los medios de comunicación, lo que se comunica y cómo se comunica, se ponen en cuestión en todos sus trabajos para estimular el pensamiento crítico y generar debate.

TOWAPO

UN MUNDO FELIZ tve

En el programa que Metrópolis dedica a UN MUNDO FELIZ se ofrece además un recorrido por la exposición TOWAPO. Un Mundo Feliz (1999-2019) que tuvo lugar en c arte c (Centro de Arte Complutense de Madrid) en 2019. Esta muestra retrospectiva reunía casi un millar de imágenes en diferentes soportes, desde carteles, pancartas y vinilos, hasta fanzines, publicaciones o pegatinas. No es habitual ver estas piezas en un mismo espacio, por el carácter público de la obra de Un Mundo Feliz, pero es curioso cómo la convivencia de temas, soportes y temporalidades tan dispares, hacía que surgieran diferentes lecturas y recorridos posibles, lo que enriquece enormemente el discurso.